親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

李佳芬祖墳遭檢舉 雲林水利會追徵土地使用費

國王人馬寄生華航 卡肥缺占好占滿

惠特獨董辭職 撤回上市案

2019-07-26 19:26經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所今年衝刺IPO目標已有難度，又有公司撤回上市案；證交所表示，惠特（6706）原本申請股票上市，但因獨董條件未能達到規範，公司決議先行徹件，待籌備完畢後再擇機上市。

證交所說明，惠特是今年6月28日申請股票上市，但其後獨立董事因故請辭，導致獨立董事人數無法符合上市規定，今（26）日公司送件撤回上市申請案，俟補選一席獨立董事後，再擇期申請上市。

值得注意是，惠特今天股價似提前反應，早盤先是大跌8%，隨即在買盤進駐拉回平盤，但轉漲不久又走跌震盪，終場以下跌1.3%作收，63.4元收市，拉出長上下影線。

證交所IPO
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

1年期旅遊不便險 遇罷工不慌

2019-07-26 14:42

境外資金匯回專法將上路 業界盼放寬投資範疇

2019-07-26 11:17

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

會計師看時事／善用AI 協助智財管理

2019-07-26 00:42

智慧經營／劉上旗暖心待客 追求品質不貳過

2019-07-26 00:42

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

華南永昌 兩路衝權證

2019-07-25 23:18

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

元大權證ON LINE 人氣爆棚

2019-07-24 23:27

「神算王」周周送 增萬人加碼獎

2019-07-24 23:23

櫃買招手企業 回響熱

2019-07-24 23:23

策略經營／周添財強攻企金 找新藍海 賺跨境財

2019-07-24 22:49

境外資金匯回投資 逾千億活水

2019-07-26 00:29
看更多

熱門文章

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

大陸台商資金匯回 課稅有別

2019-07-25 23:09

施振榮啟動宏碁股權接班 施宣輝進董事會接班智融集團

2019-07-26 17:33

于品海專訪／雙子星案 南海喊告北市府

2019-07-26 01:04

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

軟銀成立「願景基金2」 傳鴻海也將投資

2019-07-26 11:06

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

新聞眼／政治嚇跑外資 國安大問題？

2019-07-26 01:05

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

又有大魚回流！友達將回桃園、台中投資407億元

2019-07-26 18:52

新光三越強攻「空橋經濟」

2019-07-26 00:51

台積電大舉招募3000人 挑戰百萬年薪

2019-07-26 14:49

影／睽違20年 新北新設寶高產業園區

2019-07-26 10:45

超過30度，餐廳冷氣壞了怎麼辦？Shake Shack創辦人傳授，5步驟有效挽救失誤

2019-07-26 15:48

只租不售！新北寶高產業園區今動土 估年產值110億元

2019-07-26 13:03

中科16歲生日 友達董座彭双浪開場表演全場讚嘆

2019-07-26 12:47

亞馬遜、阿里巴巴都沒做到，這家喊出「在家工作賺大錢」電商如何稱霸印度？

2019-07-26 15:46

台灣之星 也要搶5G入場券

2019-07-25 23:34

走私菸品案風暴席捲 美食展交長神隱、葉菊蘭快閃

2019-07-26 12:32

投資雙子星被駁 于品海嘆被當作「槍」

2019-07-26 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top