惠特獨董辭職 撤回上市案

2019-07-26 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所今年衝刺IPO目標已有難度，又有公司撤回上市案；證交所表示，惠特（6706）原本申請股票上市，但因獨董條件未能達到規範，公司決議先行徹件，待籌備完畢後再擇機上市。

證交所說明，惠特是今年6月28日申請股票上市，但其後獨立董事因故請辭，導致獨立董事人數無法符合上市規定，今（26）日公司送件撤回上市申請案，俟補選一席獨立董事後，再擇期申請上市。

值得注意是，惠特今天股價似提前反應，早盤先是大跌8%，隨即在買盤進駐拉回平盤，但轉漲不久又走跌震盪，終場以下跌1.3%作收，63.4元收市，拉出長上下影線。