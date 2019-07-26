元大投信貫徹ESG精神 員工運動會健康活力多
元大投信用心關懷並照護員工身心健康，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動，落實企業社會責任之精神，除已取得健康職場認證標章，並連續二年入圍台北市動態職場創意金點獎企業代表之肯定。
以2019年為例，除了全年常態性的日行數千步健走活動外，也規劃執行碧潭和美山健行、羽球比賽、雕塑瑜珈、核心肌群運動、親子泡泡趴等多元活動。今年舉辦第三年員工運動會，邀請同仁於下班後換上輕便服裝，參加大隊接力賽與趣味競賽，董事長、副董事長及總經理也親赴現場為同仁加油打氣，並帶頭參與比賽，同仁們展現熱情與活力。
元大投信以金融創新聞名，引領國內ETF產品世代革命，豐富投資人選擇性，也推動國內ETF產品突破新台幣1兆元的規模，境內基金規模達3.35兆元，其中元大投信本身資產管理規模則達5000億元（含證信、期信及全權委託）傲視同業。在經營管理表現方面，產品與公司更多次榮獲海內外機構獎項。
除了金融專業表現傑出，元大投信隸屬的元大金控本身即是台灣永續指數之成分股，落實ESG（Environment 、Social、Governance）精神在各子公司之企業文化中，元大投信推動以電子化系統達到無紙化作業，為邁向AI智能投信奠基鋪路；每年積極參與捐血活動、規劃淨灘活動等，在各方面以具體行動實踐ESG精神，獲得同仁熱烈迴響。
元大投信很早即觀察到國外機構投資人在企業財務表現之外，也同步重視永續經營、ESG（環境、社會、公司治理）三大面向的表現。因此自2010年起就著手研究ESG的投資產品，布建投研團隊資源，近期決定攜手國際知名指數公司之一富時羅素公司以及台灣指數公司，結合國際編制指數專業與台灣本土優勢，加上元大投信深耕ETF發行與管理的經驗，以國人熟悉的ETF形式加入ESG投資行列，元大台灣ESG永續ETF即將於8月5日開始募集，是國內首支針對環境、社會、公司治理三大支柱的ETF，讓台灣投資人能加入ESG投資行列。
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