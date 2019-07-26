親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

元大投信貫徹ESG精神 員工運動會健康活力多

2019-07-26 16:52經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

元大投信用心關懷並照護員工身心健康，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動，落實企業社會責任之精神，除已取得健康職場認證標章，並連續二年入圍台北市動態職場創意金點獎企業代表之肯定。

以2019年為例，除了全年常態性的日行數千步健走活動外，也規劃執行碧潭和美山健行、羽球比賽、雕塑瑜珈、核心肌群運動、親子泡泡趴等多元活動。今年舉辦第三年員工運動會，邀請同仁於下班後換上輕便服裝，參加大隊接力賽與趣味競賽，董事長、副董事長及總經理也親赴現場為同仁加油打氣，並帶頭參與比賽，同仁們展現熱情與活力。

元大投信以金融創新聞名，引領國內ETF產品世代革命，豐富投資人選擇性，也推動國內ETF產品突破新台幣1兆元的規模，境內基金規模達3.35兆元，其中元大投信本身資產管理規模則達5000億元（含證信、期信及全權委託）傲視同業。在經營管理表現方面，產品與公司更多次榮獲海內外機構獎項。

除了金融專業表現傑出，元大投信隸屬的元大金控本身即是台灣永續指數之成分股，落實ESG（Environment 、Social、Governance）精神在各子公司之企業文化中，元大投信推動以電子化系統達到無紙化作業，為邁向AI智能投信奠基鋪路；每年積極參與捐血活動、規劃淨灘活動等，在各方面以具體行動實踐ESG精神，獲得同仁熱烈迴響。

元大投信很早即觀察到國外機構投資人在企業財務表現之外，也同步重視永續經營、ESG（環境、社會、公司治理）三大面向的表現。因此自2010年起就著手研究ESG的投資產品，布建投研團隊資源，近期決定攜手國際知名指數公司之一富時羅素公司以及台灣指數公司，結合國際編制指數專業與台灣本土優勢，加上元大投信深耕ETF發行與管理的經驗，以國人熟悉的ETF形式加入ESG投資行列，元大台灣ESG永續ETF即將於8月5日開始募集，是國內首支針對環境、社會、公司治理三大支柱的ETF，讓台灣投資人能加入ESG投資行列。

元大投信貫徹ESG精神，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動。圖/元大投信提供
元大投信貫徹ESG精神，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動。圖/元大投信提供
分享

元大投信ETF
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

1年期旅遊不便險 遇罷工不慌

2019-07-26 14:42

境外資金匯回專法將上路 業界盼放寬投資範疇

2019-07-26 11:17

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

會計師看時事／善用AI 協助智財管理

2019-07-26 00:42

智慧經營／劉上旗暖心待客 追求品質不貳過

2019-07-26 00:42

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

華南永昌 兩路衝權證

2019-07-25 23:18

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

元大台灣ESG永續ETF 下月推出

2019-07-25 14:26

元大權證ON LINE 人氣爆棚

2019-07-24 23:27

「神算王」周周送 增萬人加碼獎

2019-07-24 23:23

櫃買招手企業 回響熱

2019-07-24 23:23

策略經營／周添財強攻企金 找新藍海 賺跨境財

2019-07-24 22:49

境外資金匯回投資 逾千億活水

2019-07-26 00:29
看更多

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

境外資金匯回專法 財政部：最快8月15日前上路

2019-07-25 18:14

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26

2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

海洋風電拚年底完工供電 第二階段首支風機成功安裝

2019-07-25 18:44

于品海專訪／雙子星案 南海喊告北市府

2019-07-26 01:04

大陸台商資金匯回 課稅有別

2019-07-25 23:09

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

軟銀成立「願景基金2」 傳鴻海也將投資

2019-07-26 11:06

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

雙子星案南海恐求償？北市捷運局：依須知需投審會過關

2019-07-25 19:26

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

新聞眼／政治嚇跑外資 國安大問題？

2019-07-26 01:05

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

雙子星案沒了？于品海：經濟部和北市府只有一個是對的

2019-07-25 18:55

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top