元大投信貫徹ESG精神 員工運動會健康活力多

2019-07-26 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



元大投信用心關懷並照護員工身心健康，近幾年來積極推動一系列員工健康促進活動，落實企業社會責任之精神，除已取得健康職場認證標章，並連續二年入圍台北市動態職場創意金點獎企業代表之肯定。

以2019年為例，除了全年常態性的日行數千步健走活動外，也規劃執行碧潭和美山健行、羽球比賽、雕塑瑜珈、核心肌群運動、親子泡泡趴等多元活動。今年舉辦第三年員工運動會，邀請同仁於下班後換上輕便服裝，參加大隊接力賽與趣味競賽，董事長、副董事長及總經理也親赴現場為同仁加油打氣，並帶頭參與比賽，同仁們展現熱情與活力。

元大投信以金融創新聞名，引領國內ETF產品世代革命，豐富投資人選擇性，也推動國內ETF產品突破新台幣1兆元的規模，境內基金規模達3.35兆元，其中元大投信本身資產管理規模則達5000億元（含證信、期信及全權委託）傲視同業。在經營管理表現方面，產品與公司更多次榮獲海內外機構獎項。

除了金融專業表現傑出，元大投信隸屬的元大金控本身即是台灣永續指數之成分股，落實ESG（Environment 、Social、Governance）精神在各子公司之企業文化中，元大投信推動以電子化系統達到無紙化作業，為邁向AI智能投信奠基鋪路；每年積極參與捐血活動、規劃淨灘活動等，在各方面以具體行動實踐ESG精神，獲得同仁熱烈迴響。