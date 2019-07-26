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重大傷病險 安聯人壽首創三次給付

2019-07-26 15:36經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

安聯人壽26日表示，首創最多給付三次的重大傷病險「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」，以「全民健康保險重大傷病」作為保障範圍，理賠認定標準更明確，只要非除外或排除之項目，可立即獲得理賠。

安聯人壽表示，重大傷病範圍依「契約訂立時」及「診斷確定時」由健保署公告之重大傷病項目，使符合重大傷病定義之項目從新從優。

罹患第一次重大傷病更可豁免續期應繳保險費，契約仍繼續有效，使保戶在面對可能多次罹患重大傷病威脅時，有效降低後續照護及家庭經濟上的衝擊。

響應政府機關鼓勵業者提倡保障型商品，安聯人壽除了持續推出創新概念之投資型保險商品，近期在營運面也聚焦於推廣各類保障型保險商品，營運方針改採投資型與健康險雙核心出擊。

安聯人壽總經理林順才表示，隨著人口老化、少子化嚴重，現代人壽命也不斷延長，近來罹患重大傷病的人數不斷攀升，其中以癌症來說，連續36年蟬連國人十大死因榜首，若想要活得老又活得好，民眾最好及早因應維持健康及穩定經濟這兩大挑戰，所以今年安聯跨足健康險的首發，便是推出首創三次給付的「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」。

過去一次給付型的保單雖然能及時彌補收入中斷與減緩醫療費用的壓力，但在給付保險金後契約就會終止，保戶留下病史後亦無法再次投保。

「安聯人壽寶多多重大傷病終身健康保險」考量罹患一次重大傷病後，引發後續第二、甚至第三次重大傷病機率增加，只要符合條件，即提供最多三次重大傷病保險金的給付。

第一次為保額與年繳應繳保險費總額取其大，第二次及第三次為保額80%，終身享有保障，這項業務的創新不僅填補了市場空白，也為保戶罹患重大傷病後提供後續多重的醫療保障，保障更周全。

重大傷病險保險金理賠
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