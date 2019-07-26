新台幣開盤 貶值1分

2019-07-26 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（26）日早盤以31.095元兌1美元，貶值1分開出。

歐洲央行 （ECB）25日召開貨幣會議，維持利率不變，同時調整前瞻看法 ，暗示低利率將維持更長的一段時間，造成歐元暴跌暴漲；日本銀行以及美國聯準會（Fed）則都將在月底前召開貨幣政策會議，重大變數當前，市場以靜制動，觀望氣氛轉為濃厚。

新台幣今日早盤以小幅貶值開出之後，在平盤上下震盪起伏。