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法國課數位稅 台灣網路服務商要注意趨勢

2019-07-25 23:50經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

法國參議院(Senate) 在2019年7月11日通過新法令，成為歐盟第一個徵收「數位服務稅」(Digital Service Tax, DST) 的國家。法國政府長期以來認為，課稅範圍不能只限於在國內有實際營運據點的企業，更需擴大至透過網路等虛擬管道在國內賺取獲利的公司，以免數位服務業之蓬勃發展造成國家稅收不足，嚴重影響財政收支。

這項「數位服務稅」適用對象，為前一年度全球合併數位服務營收超過7.5億歐元，並於法國數位服務營收超過2千5百萬歐元的公司及集團。法令中之數位服務主要涵蓋網路廣告、行銷及P2P線上平台等服務，但如網路購物、金融服務提供等項目則不包含在內。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出， 「數位服務稅」將廣泛影響透過提供數位服務給法國使用者而在法國賺取獲利的大型跨國集團，無論該集團總部及重要營運據點是否在法國境內。

初步估計，將有大約30個數位服務業者受到新法令的影響，其中以美國業者居多，對蓬勃發展的數位服務業將帶來重大衝擊，包括蘋果(Apple)、臉書(Facebook)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)等跨國集團。另外中國、德國、西班牙及英國業者也受到影響，法國則有一家線上廣告公司Criteo落入「數位服務稅」範圍。

法國開第一槍後，英國、西班牙可能跟進。英國也預計自2020年起就相當規模之網路社交平台、網路搜尋引擎及網購等業者之境內收入課徵 DST，西班牙也正在研擬以線上廣告服務業者為主要標的之DST法案。

蘇宥人提醒，雖然法國「數位服務稅」對台商之影響可能較為有限，但屬於網際網路、數位服務等產業，並以海外使用者為重要收入來源之台灣公司，應密切關注相關法令變動，以即時因應國際稅務改革趨勢。

法國廣告西班牙
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