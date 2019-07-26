親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15經濟日報 龔天行

作為加密貨幣代表的比特幣，從2018年的17,000美元高點慘跌近80%，跌到3,500美元，今年初起又翻漲到約11,000美元。再加上臉書在今年6月宣布即將發行加密貨幣Libra，使得加密貨幣從過街老鼠又成為金融科技的顯學。筆者對私人發行的加密貨幣從不看好，雖然此次加密貨幣熱潮捲土重來，筆者仍不看好，試析如下。

加密貨幣是一種僅在數位世界以電腦數碼存在的虛擬貨幣，而且，加密貨幣發明的目的，就是要使持有者可以匿名並繞過銀行系統，完成交易。

金融學教科書在討論貨幣的基本功能時，不外乎交易媒介、價值儲存和記帳單位。根據此定義，似乎加密貨幣最少能滿足貨幣作為交易媒介的功能。但以加密貨幣的代表比特幣觀之，目前接受以比特幣作為償付工具的商品或服務，雖逐漸增加但仍極為少數，最有名的是布蘭森的維珍航空接受以比特幣預訂其未來將推出的太空之旅。

而且，比特幣的特性雖然是點對點交易，但實際上絕大多數的比特幣交易，仍透過中間的交易所進行，以致交易成本高，且交易確認費時。而比特幣價值的劇烈震盪，更使得比特幣不能滿足作為價值儲存和記帳單位的基本貨幣功能。

更嚴重的是加密貨幣體系的基本出發點就是要繞過銀行體系，因此加密貨幣的發行者及中間交易商都不受政府金融法規的規範及監理，以致弊案頻傳，受害者求救無門。根據CipherTrace統計，僅今年第1季，加密貨幣體系的弊案，包括盜竊、詐騙等，高達12億美元。今年年初加拿大最大的加密貨幣交易所QuadrigaCX執行長在印度神秘去世，卻未留下該交易所持有的加密貨幣之密碼。美國紐約檢察長也在4月對美國排名前幾名的加密貨幣交易所Bitfinex展開調查。比特幣自創立以來，也是弊案頻傳，2014年，當時比特幣最大的交易所Mt. Gox被駭客入侵，失竊了85萬比特幣，以致倒閉。

而加密貨幣的匿名特性使得加密貨幣成為罪犯從事非法交易的天堂。最有名的案例是國際藥物黑市Silk Road用比特幣來從事交易。在全球追稅和反洗錢／防資恐的浪潮下，當政府對銀行交易透明度的要求不斷提高時，很難想像政府會容許匿名的加密貨幣成為非法交易的庇護港。

臉書在6月宣布發行加密貨幣天秤（Libra）的計畫。Libra和現有加密貨幣的相同處是都用區塊鏈技術進行加密。但不同處在於（1）現有加密貨幣的價值由市場供需決定，以致波動大；Libra的價值則透過百分百儲備及自由兌換機制，和一籃子主權貨幣的價值掛鉤。（2）現有加密貨幣是完全去中心化，任何單位或個人皆可競逐區塊鏈節點的地位，但Libra協會成員卻是唯一可參與Libra背後區塊鏈運作的單位，因此Libra是特許下的去中心化的加密貨幣。

臉書6月原本宣布明年即可推出Libra，但面對美國及歐洲政府提出諸多質疑，已改口在取得政府核准前，不會推出Libra。表面上美歐政府的主要質疑在於對客戶資料的保護、客戶普惠性，以及反洗錢／防資恐的漏洞。但更深的疑慮其實是當臉書對客戶行為的掌握已經如此深入時，是否應容許臉書藉由Libra取得客戶更私密、更切實的金融交易資料，而賦予其「時刻都看著你的老大哥」地位。

貨幣的發行是主權政府的重要權力，加密貨幣要從政府手中奪取發行貨幣的權力，不容易。

（作者是台大管理學院兼任教授、富邦金控高級顧問）

加密貨幣比特幣Libra
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

華南永昌 兩路衝權證

2019-07-25 23:18

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

台新用愛匯集大眾力量 創造更大影響力

2019-07-25 14:29

元大台灣ESG永續ETF 下月推出

2019-07-25 14:26

台新「愛的力量」 攜手8夥伴繼續送暖

2019-07-25 14:14

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

三大基金投資額 估增40億

2019-07-25 00:11

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

台新送暖 愛的力量啟動

2019-07-24 23:42

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

中信銀全方位服務 優等

2019-07-24 23:39

台新銀 獲最佳風控獎

2019-07-24 23:39

國泰人壽、陸家嘴信託 重啟結盟

2019-07-24 23:27

元大權證ON LINE 人氣爆棚

2019-07-24 23:27

證交所上市業務宣導 11連發

2019-07-24 23:26

永豐金證 打造投資新模式

2019-07-24 23:26

「神算王」周周送 增萬人加碼獎

2019-07-24 23:23

櫃買招手企業 回響熱

2019-07-24 23:23

國壽登陸14年 布建多元銷售網

2019-07-24 23:23

策略經營／周添財強攻企金 找新藍海 賺跨境財

2019-07-24 22:49
看更多

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

娛樂型態轉變：在家玩手遊、出門抓娃娃

2019-07-25 15:50

把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06

蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21

友達加碼投資星耀能源

2019-07-25 01:28

境外資金匯回專法 財政部：最快8月15日前上路

2019-07-25 18:14

亞洲生技展登場 新藥、新醫材發功

2019-07-25 14:29

雙子星案南海恐求償？北市捷運局：依須知需投審會過關

2019-07-25 19:26

壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44

立委質疑南海入股陽信 于品海：就是買公發公司股分

2019-07-25 16:55

雙子星案沒了？于品海：經濟部和北市府只有一個是對的

2019-07-25 18:55

5G釋照不利小業者 賴弦五憂消滅市場競爭

2019-07-25 20:13

友達彭双浪：貿易戰拖長復甦時間 旺季仍須審慎

2019-07-25 15:41

四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29

海洋風電第2階段安裝首支風機 採本土材料

2019-07-25 16:41

元大台灣ESG永續ETF 下月推出

2019-07-25 14:26

2019亞洲生技展會登場 總統蔡英文將接受採訪

2019-07-25 10:45

海洋風電拚年底完工供電 第二階段首支風機成功安裝

2019-07-25 18:44

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

經濟表現逐季回暖 台經院：今年經濟成長估2.12％

2019-07-25 10:47

雙子星卡關 于品海嘆「倒過來的天時、地利、人和」

2019-07-25 18:13

SK海力士：將減少DRAM、NAND產能

2019-07-25 14:29

LINE TV登上電視螢幕 搶進家庭市場

2019-07-25 16:02

2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43

生技展／工研院3領域16科技 攻精準醫療

2019-07-25 14:29

明明德公司宣布 推動汽車零配件線上銷售服務平台

2019-07-25 20:28

破天荒！宏達電5部VIVE原創VR作品 入圍威尼斯影展

2019-07-25 18:57

牽手台數科 LINE TV上架

2019-07-25 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top