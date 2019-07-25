元大壽：6月旅平險附加海外傷病醫療高達88%

2019-07-25 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國人出國旅遊人數年年攀升，暑假更是親子出遊之旺季，根據交通部觀光局2018年「近6年中華民國國民出國目的地人數統計」，2018年國人出國人次逾1,660萬。旅遊在外難免存在諸多意外風險，元大人壽提醒民眾，出發前除了檢查行李與護照外，最重要的是務必投保旅行平安險以保障全家人的旅途平安，並分散突發意外或疾病造成的風險。

根據外交部領事事務局7月份發布之「旅外國人急難救助事件統計」顯示，今年上半年國人在海外需急難救助之事件就有3,050件，平均每月就有500多件，去（2018）年整年度更高達6,571件。身在異鄉一旦突然生病或發生意外，不但行程無法繼續，還將衍生出龐大的醫療費用，若有投保旅遊平安險及醫療險將能保障旅途中的未知風險。

但，有許多民眾誤以為刷卡買機票或付團費，就有贈送數百萬至千萬元的旅平險保障，無需另行投保旅平險，元大人壽表示，其實大多數的信用卡都有刷團費8成以上或全額票款才有送

旅平險的規定，其次信用卡贈送的旅平險保障範圍有限，可能僅限於搭乘公共交通工具期間，並非全程旅遊保障，且面對突發疾病、意外、急難救助等情況將出現保障缺口。

相較於刷卡贈送之旅平險，投保旅平險擁有更完整的保障，讓出遊更安心。投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」可於「旅遊全程」獲得意外身故及意外失能保障，主約更包含意外重大燒燙傷保險金，符合保單條款約定之重大燒燙傷最多可理賠一次保險金額的25%，為旅行多添一份保障。

此外，國外旅遊還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，讓您不用擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內，且針對海外特定地區因同一突發疾病住院有最高保額限額3倍的突發疾病醫療保障，美國、加拿大、歐洲300%，日本、紐澳150%。

根據元大人壽網投大數據顯示，2019年6月旅平險保額較去年同期成長了91%，有附加海外突發疾病或傷害醫療者高達88%，可見民眾保險保障意識提升。

假設小元於7月間至美國旅遊7天，出國1小時前透過網路投保旅行平安險，投保內容包括意外身故保險200萬元，傷害醫療保險附加條款20萬元，海外突發疾病健康保險附加條款20萬，總保費僅200餘元。旅遊期間，小元因急性腸胃炎掛急診，醫療費用高達30萬餘元，雖然超過海外突發疾病的限額，但美國地區最多有保額限額300%的保障，經元大人壽核算後，依舊會全額給付保險金總計30萬餘元。

透過網路投保旅平險可更輕鬆、快速地規劃完整旅遊保障，且保費較實體通路低，從註冊會員、保費試算到完成投保，透過網路只需5分鐘就能搞定，且於航班起飛前１小時投保即可生效，無論在前往機場的路上、或候機的零碎時間，就能完成投保。