親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「華航說明私菸案林佳龍無法接受」 王國材：若謝世謙請辭會同意

威力彩連摃42期 下期頭獎上看14億

元大壽：6月旅平險附加海外傷病醫療高達88%

2019-07-25 21:49經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國人出國旅遊人數年年攀升，暑假更是親子出遊之旺季，根據交通部觀光局2018年「近6年中華民國國民出國目的地人數統計」，2018年國人出國人次逾1,660萬。旅遊在外難免存在諸多意外風險，元大人壽提醒民眾，出發前除了檢查行李與護照外，最重要的是務必投保旅行平安險以保障全家人的旅途平安，並分散突發意外或疾病造成的風險。

根據外交部領事事務局7月份發布之「旅外國人急難救助事件統計」顯示，今年上半年國人在海外需急難救助之事件就有3,050件，平均每月就有500多件，去（2018）年整年度更高達6,571件。身在異鄉一旦突然生病或發生意外，不但行程無法繼續，還將衍生出龐大的醫療費用，若有投保旅遊平安險及醫療險將能保障旅途中的未知風險。

但，有許多民眾誤以為刷卡買機票或付團費，就有贈送數百萬至千萬元的旅平險保障，無需另行投保旅平險，元大人壽表示，其實大多數的信用卡都有刷團費8成以上或全額票款才有送

旅平險的規定，其次信用卡贈送的旅平險保障範圍有限，可能僅限於搭乘公共交通工具期間，並非全程旅遊保障，且面對突發疾病、意外、急難救助等情況將出現保障缺口。

相較於刷卡贈送之旅平險，投保旅平險擁有更完整的保障，讓出遊更安心。投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」可於「旅遊全程」獲得意外身故及意外失能保障，主約更包含意外重大燒燙傷保險金，符合保單條款約定之重大燒燙傷最多可理賠一次保險金額的25%，為旅行多添一份保障。

此外，國外旅遊還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，讓您不用擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內，且針對海外特定地區因同一突發疾病住院有最高保額限額3倍的突發疾病醫療保障，美國、加拿大、歐洲300%，日本、紐澳150%。

根據元大人壽網投大數據顯示，2019年6月旅平險保額較去年同期成長了91%，有附加海外突發疾病或傷害醫療者高達88%，可見民眾保險保障意識提升。

假設小元於7月間至美國旅遊7天，出國1小時前透過網路投保旅行平安險，投保內容包括意外身故保險200萬元，傷害醫療保險附加條款20萬元，海外突發疾病健康保險附加條款20萬，總保費僅200餘元。旅遊期間，小元因急性腸胃炎掛急診，醫療費用高達30萬餘元，雖然超過海外突發疾病的限額，但美國地區最多有保額限額300%的保障，經元大人壽核算後，依舊會全額給付保險金總計30萬餘元。

透過網路投保旅平險可更輕鬆、快速地規劃完整旅遊保障，且保費較實體通路低，從註冊會員、保費試算到完成投保，透過網路只需5分鐘就能搞定，且於航班起飛前１小時投保即可生效，無論在前往機場的路上、或候機的零碎時間，就能完成投保。

保險金旅平險元大
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

台新用愛匯集大眾力量 創造更大影響力

2019-07-25 14:29

元大台灣ESG永續ETF 下月推出

2019-07-25 14:26

台新「愛的力量」 攜手8夥伴繼續送暖

2019-07-25 14:14

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

三大基金投資額 估增40億

2019-07-25 00:11

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

台新送暖 愛的力量啟動

2019-07-24 23:42

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

中信銀全方位服務 優等

2019-07-24 23:39

台新銀 獲最佳風控獎

2019-07-24 23:39

國泰人壽、陸家嘴信託 重啟結盟

2019-07-24 23:27

元大權證ON LINE 人氣爆棚

2019-07-24 23:27

證交所上市業務宣導 11連發

2019-07-24 23:26

永豐金證 打造投資新模式

2019-07-24 23:26

「神算王」周周送 增萬人加碼獎

2019-07-24 23:23

櫃買招手企業 回響熱

2019-07-24 23:23

國壽登陸14年 布建多元銷售網

2019-07-24 23:23

策略經營／周添財強攻企金 找新藍海 賺跨境財

2019-07-24 22:49

就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03

防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮

2019-07-24 00:12

兆豐AMC董座 林永堅出任

2019-07-24 00:12

壽險大買美債ETF 驚動華爾街

2019-07-23 23:46

防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管

2019-07-23 23:43

網路投保夯 上半年增114％

2019-07-23 23:39

彰銀海外神卡 最高回饋6％

2019-07-23 23:37

搶觀光商機 國銀爭設外幣ATM

2019-07-23 23:32

中信雙向兌換外幣ATM 夠便利

2019-07-23 23:29

換匯省錢 四個撇步

2019-07-23 23:27

台新「愛的力量」 8月中開放網路提案

2019-07-25 00:27
看更多

熱門文章

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25

BIO：台灣生技 擁兩大優勢

2019-07-24 23:41

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

蘋果陸製產品申請免關稅… 凸顯台廠不可取代

2019-07-25 00:18

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

工研院打造5G基地台生態系

2019-07-24 23:21

車商攻旅遊車 新款搶市

2019-07-25 00:26

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

資金匯回專法 拚Q4上路

2019-07-24 23:15

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21

友達加碼投資星耀能源

2019-07-25 01:28

雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06

法國徵數位服務稅 我不跟進

2019-07-24 23:15

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

資策會新應用上秀…處處驚喜

2019-07-24 23:22

亞洲生技展登場 新藥、新醫材發功

2019-07-25 14:29

華碩智慧保全 星國報捷

2019-07-24 23:20

資策會40歲 「數位化育」出擊

2019-07-24 23:22

立委質疑南海入股陽信 于品海：就是買公發公司股分

2019-07-25 16:55

境外資金匯回專法 財政部：最快8月15日前上路

2019-07-25 18:14

大飲財報4度展延 拚8月繳交化解下市危機

2019-07-25 18:07

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top