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獨／補助、評審全出包 文化部驚爆投資1億放水流？

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

明年4月起保險業淨值比連二期低於3% 需強制增資

2019-07-25 20:19經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

壽險業海外投資部位大，避險成本仍居高不下，今年上半年累計又有1,154億元匯損，為提高風險承擔能力，金管會決議將淨值資產比與資本適足率（RBC）同步納入增資標準，保險局今（25）日表示，近日內將預告修正條文，並訂明年4月1日開始，凡淨值比低於3%的保險公司需強制增資。

保險局擬對壽險業增資設立雙重預警指標，包含淨值比3%與資本適足率200%，但淨值比因壽險公司資產是用公允價值評價，因此波動性會比較大，當市場狀況好，壽險公司的淨值就會往上，反之就會大幅下降，去年第4季全球股債沉淪，至年底包括新光人壽、全球人壽、三商美邦與宏泰人壽淨值比均低於3%，宏泰人壽甚至低於2%，但今年市場回溫，幾乎所有保險公司首季均已全數達標，低於3%也只剩宏泰人壽1家。

因此金管會保險局今日宣布已完成「保險業資本適足性管理辦法」部分條文修正草案之研議，除現行採資本適足率200%為認定標準外，增訂保險業之淨值比率低於3%列入「資本不足」或低於2%列為「資本顯著不足」二評量標準，但需要連續兩期未達標，才會要求強制增資，同時取RBC或是淨值比其中一項較低等級來認定。未達標準就會要求立即改善。

同時配合資本適足率等級畫分標準之修正，增訂每營業年度終了後3個月內及每半營業年度終了後2個月內，應向主管機關申報經會計師查核之淨值比率。亦即各保險公司今年8月率先要在官網或是公開資訊觀測站公布上半年的淨值比數值，為首期揭露，明年4月1日正式實施上路，適用第2季財報是需第二期揭露，屆時若有保險公司連續二期未達3%標準，恐怕最快第2季就會被要求強制增資。

保險宏泰人壽壽險公司
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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