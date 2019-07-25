境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（25）日公布境外資金匯回投資金融商品辦法草案，將可投資八大項金融商品，包括上市櫃股票、投信基金、權證及保險商品等，保守估計，將可挹注台股等金融市場上千億元資金動能。

金管會證期局副局長張振山表示，草案將在明（26）日預告，預計8月15日生效上路。

金管會表示，為因應個人匯回境外資金及營利事業匯回境外轉投資收益從事投資，金管會將預告「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，規範境外匯回稅後資金的25%，從事金融投資相關事項。

重點包括第一，可投資的項目，共有八大項，包括債券（政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）；上市櫃、興櫃股票；權證；投信基金（含ETF）；期貨ET；指數投資證券（ETN）；期貨或選擇權交易；保險商品。

第二，明訂「四不」，列出四項禁止項目，包括不得從事證券信用交易；不得出借或借入有價證券；不得作為質借或擔保標的，包括國內保險商品不得辦理保險單借款；不得投資槓桿或反向的ETF或ETN。

至於股票能否做當沖？張振山說，草案沒有寫，預告時可以聽聽外界意見。

第三，有價證券投資上限，明定資金運用於國內有價證券的分散比率規定，包括持股不得超過被投資公司股份的10%、投資單一公司的股票及債券不得超過20%等。

第四，投資方式，必須採信託或證券全權委託投資方式，其中信託方式應為單獨管理運用的金錢信託，且以自益信託為限。

個人投資國內保險商品，應採信託方式，並應以該個人擔任保險契約的要保人。

第五，屆滿年限分年取回，金融投資的資金，應自存入外匯存款專戶之日起算，屆滿五年、六年分別得取回三分之一，屆滿七年得全部取回。