純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會將於下周公布兩家「純網路銀行」名單，雖然還未放榜，已對國內金融市場帶來「鯰魚效應」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會將於下周公布兩家「純網路銀行」名單，雖然還未放榜，已對國內金融市場帶來「鯰魚效應」，既有的實體銀行也正全力備戰，積極轉型希望能應戰純網銀的到來。

面臨純網銀即將出現，既有實體銀行都有所準備。元大銀行表示，將以「數位化」、「便利性」來吸引用戶目光，並結合投資理財、換匯、信用卡及電子支付等線上申請服務，積極應戰。今年上半年信用卡業務數位申辦率已逾3成，平均每3位就有一位是透過線上申辦，目前申辦元大銀行數位服務的新客戶也已經高達成8；下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務即將陸續開辦。

並將線上申請平台「行動化」，透過行動智慧裝置就可辦理線上開戶、線上申請信用卡及貸款等服務；今年也啟動線上申請信用卡預借現金與分期申請、信託開戶等。

中信銀行則以通路「虛實整合」來應戰，目前中信銀行的網銀跟ATM，提供高達6種登入方式，包括帳密、指紋、臉部辨識、指靜脈、QR Code、圖形等；通知採客製化，例如刷卡消費、匯率到價通知，客戶可以自己選用LINE或Email、手機推播；針對網路上不能服務的業務，線上系統會主動告知客戶最近的分行地點，並能幫客戶先預約。

ATM除了開發刷臉取款，也新增防偽冒詐騙功能，如果戴安全帽或是邊講手機邊操作ATM，ATM自動會有防偽機制發出警示，預計將先導入兩台防偽冒ATM。未來也要推出同步客服，客戶在網銀操作發生問題，按一個鍵就能通知AI客服，AI客服能在線上同步收取客戶的螢幕狀況，即時解決問題。

此外，金管會今年底將開放銀行10項線上業務範疇。元大銀行表示，已進入最後測試階段，目前客戶已經可以在線上開立台幣數位存款帳戶跟信託帳戶，不需要臨櫃就能完成，轉帳、申購基金、換匯也線上就能完成，未來還能線上申請「非約定轉帳功能」、線上同意「結構型商品業務推介或終止推介」，信用卡戶還能「使用生物辨識（含指紋、Face ID等）核身來申辦信貸」等服務。