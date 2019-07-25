壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險業匯兌損益「好景不常」！雖然5月難得出現1億元的單月匯兌正數利益，但6月受到新台幣升值影響，再度出現單月匯兌損失325億元，創下17個月新高紀錄，累計今年上半年匯兌損失已破千億元大關達到1,154億元，相較去年上半年累計匯損984億元，仍然增加了17.3%。

雖然今年新台幣相較2018年底貶幅仍有1.1%，但是壽險業海外資金布局仍大，仍難逃匯兌成本居高不下的困境，因此保險局今（25）日公布最新保險業匯兌損益數字，其中保險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，上半年兌換利益雖仍有1,192億元，但避險成本高達2069億元，加上動用了外匯價格變動準備金277億元後，仍然有累計1,154億元的匯兌損失。

新台幣兌美元匯率5月急貶7角、6月又升值5.4角，壽險業匯兌成本再度大幅增加，因此相較於5月出現單月1億元的匯兌利益，6月又出現325億元匯兌損失，並創下17個月以來單月新高。並較去年同期984億元，再增加170億元、幅度達到17%。但6月壽險業若完全未避險，則單月匯兌損失將高達1,873億元，

不過因為今年以來全球股債市均有回溫，也帶動壽險業未實現利益、淨值也同步回升，整體壽險業6月底淨值達1兆7,272億元，單月增加1,585億元，較去年同期成長近26%，亦脫離去年第4季的股市風暴，半年來總計淨值增加6,371億元。同時雖然匯損不少，獲利方面，今年上半年壽險業累計稅前獲利927億元，較去年同期增加279億元，成長43％；產險業上半年累計稅前獲利則是83億元，比去年同期衰退10％，合計保險業上半年稅前已賺1,010億元。