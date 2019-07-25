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太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

中華郵政今天被罰80萬元，應是歷年最高罰鍰。圖／本報資料照片
中華郵政今天被罰80萬元，應是歷年最高罰鍰。圖／本報資料照片
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金管會今（25）日公告，中華郵政板橋埔墘郵局、台北雙連郵局、彰化光復路郵局、高雄青年郵局，辦理簡易壽險及壽險處辦理一般業務，違反金融消費者保護法、洗錢防制法保險法相關規定，依法處80萬元罰鍰及25項糾正。

保險局官員表示，由於簡易壽險法的罰鍰都很低，中華郵政今天被罰80萬元，應是歷年最高罰鍰。

金管會今天公告的裁罰案，列出的缺失多達26項，包括公司查核單位未能有效查核契約異動、新招攬案件情形，且對同一業務員同日受理同一要保人辦理減額繳清再投保新契約案件，未查核並瞭解原因；招攬及核保作業未確實評估保戶的保險需求及商品適合度。這部分罰30萬元。以及公司辦理防制洗錢作業，未依據客戶的重要性及風險程度，訂定定期審查的標準及作業流程規範。這部分罰50萬元

其餘缺失還包括，公司受理客戶新契約投保作業，未在壽險專辦櫃檯辦理；公司辦理保險單寄送作業，未妥善保管簽收回條及保單遞交作業控管欠妥等情事。

公司要保書先由要/被保險人簽名，再由業務員套印要保書基本資料，作業程序顛倒，有欠妥適，顯示業務員未瞭解要保人及被保險人基本資料、投保條件、投保目的及需求等事項。

公司辦理簡易人壽保險業務一般自行查核作業，有查核人員查核本身經辦業務情況。

以及對於保單終止並以開立劃撥業務支票給付作業的重要內控措施有未積極通盤檢討，且未納入自行查核項目，以及早發現弊端。

還有，公司尚未建置姓名及名稱檢核的模糊比對機制，不利洗錢及資恐風險的控管、對制裁名單資料庫的建檔作業，有漏建檔情事。

公司對一年內申報可疑交易達三次以上的客戶納入自建名單資料庫，並列為高風險客戶控管，但對於已申報疑似洗錢的客戶，尚未有相關重新審核確認的機制，即停止進行持續審查措施等情事。

保險洗錢防制法郵局中華郵政金管會
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