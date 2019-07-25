網家旗下露天拍賣宣布 引進Pi支付

2019-07-25 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



網路家庭旗下全台會員最多交易金額最大的C2C網路交易平台露天拍賣宣布引入同集團的Pi 拍錢包。即日起全站1,100萬名會員於平台進行網拍交易時都可選用Pi 拍錢包進行支付，加入PChome集團P幣生態圈。第一階段共計有6,000萬件商品可使用 P幣100%折抵消費金額，消費則最高享有3.5% P幣回饋，回饋無上限。

露天拍賣目前提供多種付款方式，包含PChomePay支付連信用卡、PChomePay支付連現金(ATM/餘額付款/銀行支付)、四大超商取貨付款、黑貓PAY貨到付款，現在再將行動支付Pi 拍錢包導入付款方式，讓網家推行的P幣生態系，P幣流通端點除了實體通路5.5萬點外，PChome集團的PChome24h購物與露天拍賣全部納入。

露天拍賣總經理曾薰儀表示，露天拍賣與Pi拍錢包的服務連結，是PChome集團P幣生態圈發展的連結關鍵，6千萬物件與P幣的虛實點數結合，讓Pi 拍錢包成為台灣應用廣度最大的行動支付，未來集團也能透過Pi拍錢包與支付連兩大支付服務，為網拍大小商戶提供更進階的金融服務。這個合作正式將線上和線下的廣域通路消費與行動支付連結在一起，這是今年網家推行P幣生態圈最大的合作案，也將為台灣零售產業創造更新的消費潛力。露天拍賣有超過45%的會員使用兩種以上的跨螢裝置，未來我們將持續擴增物件的使用廣度與深度，平台、金流、物流與的加乘作用，讓跨螢裝置的行動支付生活走進日常消費，實現聰明快速的露天網購生活經濟學。