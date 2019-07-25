元大銀迎戰純網銀 下半年將推三項數位服務

2019-07-25 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



純網銀即將放榜，儼然已對國內金融市場帶來鯰魚效應，激發傳統銀行強力轉型。根據元大銀行統計，今年上半年元大銀行信用卡業務數位申辦率已逾三成，平均每三位就有一位是透過線上申辦，目前申辦元大銀行數位服務的新客戶也高達八成；下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務即將陸續開辦。

迎戰純網銀，元大銀表示，將以「數位化」、「便利性」來吸引用戶目光，並結合投資理財、換匯、信用卡及電子支付等線上申請服務，積極應戰，目前申辦使用元大銀行各項數位服務的新客戶已達八成，除將線上申請平台「行動化」，更優化既有功能與介面，提供客戶最簡便、直覺式的操作體驗，透過行動智慧裝置就可辦理線上開戶、線上申請信用卡及貸款等服務；2019年更啟動線上申請信用卡預借現金與分期申請、信託開戶、投資風險評量與信託業同意/終止推介等管道，逐步擴大元大銀行數位金融網絡服務版圖。

根據金管會銀行局統計資料亦顯示，截至2019年第1季，線上房貸、車貸增貸案總件數有7,124件、總金額達100億元，其中元大銀行在該項業務已名列國銀前三名，顯見「線上申辦」服務越來越獲得民眾青睞。

因應今年金管會將開放銀行10項線上業務範疇，元大銀行表示已進入最後測試階段，目前客戶已經可以在線上開立台幣數位存款帳戶跟信託帳戶，不需要臨櫃就能完成手續，轉帳、申購基金、換匯通通搞定，對沒時間去銀行的上班族來說可謂一大福音；加上未來還能線上申請「非約定轉帳功能」、線上同意「結構型商品業務推介或終止推介」，甚至信用卡戶還能「使用生物辨識（含指紋、Face ID等）核身來申辦信貸」等服務，都讓小資上班族與智能理財的距離更加靠近。

同時，元大銀行將積極推動數位平台介面改版，在視覺上採用數位2.5D向量等新穎設計風格，致力提供消費者一致性的品牌體驗；此外，緊跟市場變化推進業務創新，擁抱金融科技提升服務體驗，在符合身分確認機制及安全控管措施下，下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務可望上線；搭配社群媒體營造聲量，以吸睛素材宣傳及口碑行銷推廣數位金融業務，滿足客戶多元化的需求。