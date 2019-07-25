露天拍賣導入Pi拍錢包 網家擴大P幣生態圈

2019-07-25 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下露天拍賣今（25）日宣布，即日起全站1,100萬名會員於平台進行網拍交易時，都可選用Pi拍錢包進行支付﹑正式加入PChome集團P幣生態圈。露天表示，第一階段共計有6,000萬件商品可使用P幣100%折抵消費金額，合作正式將線上和線下的廣域通路消費與行動支付連結在一起，是今年網家推行P幣生態圈最大的合作案。

露天目前支付方式除了Pi拍錢包，另包含PChomePay支付連信用卡、PChomePay支付連現金、四大超商取貨付款、黑貓PAY貨到付款。網家推行的P幣生態系，P幣流通端點除了實體通路5.5萬點外，PChome集團的PChome 24h購物與露天已全部納入，於露天消費最高享有3.5%P幣回饋，回饋無上限。

露天總經理曾薰儀表示，露天拍賣與Pi拍錢包的服務連結，是PChome集團P幣生態圈發展的連結關鍵，6,000萬物件與P幣的虛實點數結合，讓Pi拍錢包成為台灣應用廣度最大的行動支付，未來集團也能透過Pi拍錢包與支付連兩大支付服務，為網拍大小商戶提供更進階的金融服務。

曾薰儀也說，此合作將為台灣零售產業創造更新的消費潛力。露天有超過45%的會員使用兩種以上的跨螢裝置，未來將持續擴增物件的使用廣度與深度，平台、金流、物流與的加乘作用，讓跨螢裝置的行動支付生活走進日常消費，實現聰明快速的露天網購生活經濟學。