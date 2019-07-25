臺企銀送愛心到屏東 贊助成立銀髮樂齡學堂
臺灣企銀持續推動銀髮照護，善盡企業社會責任，今天在屏東縣長治鄉成立第8家「銀髮樂齡學堂」進行熱鬧揭牌，為該社區老人提供共學、共餐、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，並建造健康快樂在地安老的社區生活。
屏東縣長治鄉民以務農為主，民風淳樸，勤勞節儉，該協會成立於民國96年，服務範圍涵蓋2個村落，村內共738戶，人口數約2471人，65歲以上長輩人數約424人，比例為15%，為高齡社區，且長者多半獨居，社會福利資源較為缺乏，臺灣企銀贊助改善協會相關設施並協助整修，期望藉由環境的改善，進而提升長輩能參與健康促進及共食的意願，讓年長者享有溫馨之社區環境及相關資源，落實福利社區化之理念，營造永續、健康、友善之社區環境。
臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀來到屏東地區落實社區照顧的理念，希望持續透過「銀髮樂齡學堂」的成立，激起社會共鳴。目前該行除「銀色之愛信用卡」每次交易提撥刷卡金額0.3%之公益基金，另已申設公益信託樂齡悠活社會福利基金，作為相關贊助經費，用以協助弱勢族群，期盼與各界攜手共創美好社會。
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