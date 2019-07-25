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瑞興銀推小寶貝成長專案 18歲以下開戶享1.06%高利活儲

2019-07-25 16:20經濟日報 記者林子桓╱即時報導

瑞興銀行推出「瑞興小寶貝成長專案」，凡18歲以下、具本國籍之全新自然人客戶於今年底前至瑞興銀各分行臨櫃申辦「瑞興銀行小寶貝兒童帳戶」，完成開戶後即可享兒童活儲帳戶優惠利率1.06% （以一年期定期儲蓄存款機動利率為準）。活動期間開戶成功，且符合相關優惠活動資格者，另可獲得悠遊加值金200元。

瑞興銀表示，優惠方案自即日起開辦，凡18歲以下、具本國籍之全新ID自然人客戶皆可申辦，專案優惠利率以一年期定期儲蓄存款機動利率為準（現為1.06%），優惠利率適用至18歲，年滿19歲生日當日即改依本行活儲存款利率計息；此外，開戶當日帳戶存款餘額達1,000元(含)以上，且同時申辦瑞興悠遊金融卡與網銀功能者，另可獲悠遊加值金200元，名額有限，贈完為止。

瑞興銀行董事長郭釧溥表示，每一位小朋友都是家長們的心肝寶貝，但是給「孩子魚吃，不如教孩子怎麼釣魚」，首次推出兒童理財帳戶，期望父母帶領小朋友們一同體認規律存錢之重要性，養成儲蓄之好習慣。「瑞興銀行小寶貝兒童帳戶」不僅在利率上提供優於市場之活期儲蓄利率條件，未來也將對持有瑞興兒童帳戶之小小VIP們，不定時舉辦理財營和多元之藝文、體能活動，同時亦將持續提供多項專屬之親子理財優惠服務。

瑞興銀行親子
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