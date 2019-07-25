台新銀公益慈善基金會攜策略夥伴 聯手作公益
「您的一票，決定愛的力量」由台新銀行公益慈善基金會與八個不同領域的策略夥伴攜手合作，匯集大眾的力量，一起為台灣社會創造更大的影響力。
王月蘭慈善基金會總裁王文洋表示，參加「您的一票，決定愛的力量」已達五年，很開心看到越來越多企業夥伴加入天使團，也期待透過愛的力量平台讓服務做的更廣。
研華文教基金會總監林基在自「愛的力量」成立第二年起即參與，他讚賞台新志工文化，並強調志工與團隊合作的重要性，從施與受中發揮善循環。聯合報願景工程執行長羅國俊指出，今年贊助獎項改為地方創生，可鼓勵更多年輕人返鄉找回地方產業並開創新生機。
友善高齡社區是信義樂齡關注的重點 ，信義公益基金會副執行長卓韻如強調 ，去年獲獎的兩家團體皆有不錯成果，今年將增加一個名額，期許更多社區投入高齡照顧。
老人福祉協會副秘書長王秀真表示，復能社企主要希望提升銀髮長輩的自律生活及信心，不只長壽還要活得有意義有尊嚴，鼓勵民間有更多關於幫助失能長輩、重拾生活的創新提案。
尤努斯基金會副董事長林函瑢則表示，社福團體在解決社會問題同時，也要走出自立維生的商業經營模式，因此藉由諾貝爾得主尤努斯成立窮人銀行的精神，鼓勵社福團體發展社會企業，出自立維生的商業經營模式。
曾經獲選滿五屆的畢業團體台東牧心教養院牧心智能發展中心主任許秋霞分享，在台新志工的鼓勵下參與愛的力量平台，從無到有歷經五年洗禮，讓來自台東偏鄉的需求慢慢地被看到，也鼓勵社福團體不要放棄，天助也需要自助 。
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