台新銀公益慈善基金會攜策略夥伴 聯手作公益

2019-07-25 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



「您的一票，決定愛的力量」由台新銀行公益慈善基金會與八個不同領域的策略夥伴攜手合作，匯集大眾的力量，一起為台灣社會創造更大的影響力。

王月蘭慈善基金會總裁王文洋表示，參加「您的一票，決定愛的力量」已達五年，很開心看到越來越多企業夥伴加入天使團，也期待透過愛的力量平台讓服務做的更廣。

研華文教基金會總監林基在自「愛的力量」成立第二年起即參與，他讚賞台新志工文化，並強調志工與團隊合作的重要性，從施與受中發揮善循環。聯合報願景工程執行長羅國俊指出，今年贊助獎項改為地方創生，可鼓勵更多年輕人返鄉找回地方產業並開創新生機。

友善高齡社區是信義樂齡關注的重點 ，信義公益基金會副執行長卓韻如強調 ，去年獲獎的兩家團體皆有不錯成果，今年將增加一個名額，期許更多社區投入高齡照顧。

老人福祉協會副秘書長王秀真表示，復能社企主要希望提升銀髮長輩的自律生活及信心，不只長壽還要活得有意義有尊嚴，鼓勵民間有更多關於幫助失能長輩、重拾生活的創新提案。

尤努斯基金會副董事長林函瑢則表示，社福團體在解決社會問題同時，也要走出自立維生的商業經營模式，因此藉由諾貝爾得主尤努斯成立窮人銀行的精神，鼓勵社福團體發展社會企業，出自立維生的商業經營模式。