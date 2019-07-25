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您的一票決定愛的力量 台新攜手八夥伴傳愛

2019-07-25 15:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台新銀行公益慈善基金會聯合其他八家機構所主辨的「您的一票，決定愛的力量」，24日舉行第九屆成果展暨第10屆啟動儀式，宣布第十屆「您的一票，決定愛的力量」起跑，本屆獎項總涵蓋五大領域，包括社會福利、文化教育、數位學習、社會企業及樂齡社區等。

主辦單位台新銀行公益慈善基金會並宣布，第10屆「您的一票，決定愛的力量」主視覺由實踐大學媒體傳達設計學系副教授曲家瑞指導學生創作競賽，最後由一年級學生劉尉廷勝出。

「您的一票，決定愛的力量」活動今年邁入第10年，最初是由台新銀行公益慈善基金會發起，邀請社福團體上網提案，透過民眾上網投票決定，將有限的捐助資源分配給入選的社福團體，讓社會資源得以公允分配。

為了擴大愛的力量，「您的一票，決定愛的力量」更與王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、聯合報系願景工程、老人福祉協會、台灣尤努斯基金會、信義公益基金會及众社會企業等八家策略夥伴攜手合作，讓愛的善念被傳遞。

台新銀行公益慈善基金會吳東亮表示，愛的力量平台已有企業天使及畢業社福天使團共有126家，提供多元資源；而「微光計劃」及與公益資訊中心合作的下鄉巡迴行銷講座，則給予最新服務思維。

第10屆「您的一票」主視覺利用各種動物來做多元化的表現，劉尉廷說明，作品中採用動物元素，理念來自動物與人類有豐富的情感與表達愛的方式，例如馬，象徵著溫暖和平，也是孩子們夢幻的獨角獸，可以守護小孩子，也可以是孩子的玩伴。

曲家瑞則表示，歷經數月的學習，學生共參件80多件作品，透過與台新的合作 ，讓學生從做中學，實際參與公益，對每一位參與的學生都意義非凡。

第10屆「您的一票，決定愛的力量」活動將自8月15日起至8月31日開放上網提案， 並於今年11月1日至30日開放民眾上網投票，隨即在2020年1月日1日至11月30日執行提案。

本屆獎項總有五大領域，除「社會福利」領域有10萬元、25萬元及50萬元三組外，尚有「創新服務獎」；另有「文化教育」、「數位學習」及「樂齡社區」；而「社會企業」則有「復能社企」、「社福社企」以及今年更名「地方創生社企」等獎項。

團體或個人可依提案規模及受惠對象，選擇適合組別，但每家僅能報名一個提案，最後依票選結果，決定捐贈對象。詳情參考「您的一票，決定愛的力量」活動網站：http://www.poweroflove.com.tw/

「您的一票，決定愛的力量」第10屆活動正式啟動。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
「您的一票，決定愛的力量」第10屆活動正式啟動。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
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「您的一票，決定愛的力量」第10屆活動正式啟動。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
「您的一票，決定愛的力量」第10屆活動正式啟動。圖／台新銀行公益慈善基金會提供
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