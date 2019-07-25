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6月製造業、服務業營業氣候測驗點下滑 營建業連二升

2019-07-25 11:13經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台灣經濟研究院今（25）日公布6月三大營業氣候測驗點，呈現「二降一升」，製造業、服務業同步下滑，營建業則為連續第二個月上揚。台經院表示，製造業仍然持續受到國際情勢發展的不確定性干擾，影響對未來的看法。

6月製造業營業氣候測驗點為93.03點，較5月下滑1.59點。台經院表示，製造業方面，雖然受惠轉單效益、供應鏈生產基地轉移與半導體庫存調整接近尾聲，但美中貿易協商進度與日韓貿易戰後續發展等不確定性，仍使製造業廠商對未來半年景氣看法，仍以看法持平者居多，但已較5月樂觀。

服務業營業氣候測驗點為92.43點，較5月下滑5.44點。受到6月股市出現價量背離，加上保費收入與投資分別因調降宣告利率及新台幣升值影響保險業營收表現，使得金融相關業者對6月景氣看法偏向保守。

對未來半年看法的部分，除保險業與電信服務業看好比例超過一半，其餘產業多以持平看待。

至於營建業，營業氣候測驗點為97.81點，較5月之93.47點上揚4.34點，為連續第二個月的上揚。在投資減稅誘因以及重塑供應鏈體系之情況下，廠建動土興建需求漸增，營造業廠商對於6月與未來半年景氣看法較5月有所改善，然受到美中貿易戰與國內選舉紛擾，致使購屋氛圍轉趨觀望，使得營造業廠商與不動產業廠商對於景氣看法出現分歧。

主要是基於業主對於大型商辦投資甚感興趣，部分已有改裝項目先行，以及主辦機關示意公共建設計畫要提前辦理前置作業來縮短發包時程，同時在建工程待完工量體較多，其中有不少市地重劃與產業聚落之成屋落地，該部分工程驗收請款較為集中等因素所致。

在營造業方面，不論是對6月或是對未來半年的景氣看法，均較5月有所改善。

而不動產業方面，6月六都建物買賣移轉件數較5月衰退13%，主要是由於美中貿易戰與國內選舉紛擾，加上賣方開價趨硬，致使購屋氛圍轉趨觀望等緣故；2019年下半年不動產業者認為景氣轉差的比重持續大幅上揚，反映選前房市買氣趨於停滯、買賣雙方對房價認知差距再次擴大、房市供給壓力不減等現象。

台灣經濟研究院今（25）日公布6月三大營業氣候測驗點，呈現「二降一升」。 資料來...
台灣經濟研究院今（25）日公布6月三大營業氣候測驗點，呈現「二降一升」。 資料來源：台灣經濟研究院
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