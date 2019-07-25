名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35 經濟日報 黃蔭基



史上最大的貿易戰，從2018年3月美國進行232國安調查，對鋼鋁課稅，「項莊舞劍，意在沛公」開始，已經纏鬥16個月。這段期間美中從關稅貿易戰，升級到華為科技戰，再升級到外交軍事戰，霸權之爭的蝴蝶效應正往貨幣匯率戰發展，尤其是7月川普總統推特，再度批評中國操縱人民幣匯率以減少25%關稅的影響之後。

貨幣匯率戰個人認為要從兩個角度看。第一個是貨幣戰爭。人民幣匯率在川普總統眼中是低估的，應該要升值往6.0而不是貶值往7.0的方向，但是人民幣走勢很顯然是人行的權限，廣場協議不會再發生了，因此只能期盼Fed趕快降息，引導美元走貶，以利出口，以利股市，以利選情。所以個人第一個推斷是，Fed下半年會降息2碼，下半年美元將偏弱，新台幣匯率偏強，同時人民幣不會貶破「7」。

第二個角度是貨幣強權。2019年是人民幣國際化的十周年，一個貨幣要成為主要國際貨幣，發展進程一般是由交易貨幣出發，然後變成投資貨幣，再變成儲備貨幣。中國在進出口貿易是排名全球第一，規模4.6兆美元，占比是12%；GDP總量排名全球第二，規模13.6兆美元，占比16%；人民幣在IMF SDR中排名第三，占比是10.9%。

然而經過十年磨劍，人民幣在全球支付活躍貨幣上排名第五，占比只有2%，美元是40%；金融市場外匯交易排名第五，占比也是只有2%，美元是44%；最重要的外匯存底這一項，IMF統計全球央行持有人民幣共2,129億，占比只有1.8%，美元則是58%；人民幣占比與經濟實力對比，有很大的落差。

因此，美元仍然是貨幣霸主，中國至少要二、三十年才能趕得上美國，匯率升貶只是一時，貨幣霸權才是一世，印鈔有人拿才算數。過去這十年，人民幣努力完善中間價，增加彈性，提高波動區間至2.0%，透過一帶一路提高人民幣的使用，但國際化的關鍵還是在於金融市場的深度、廣度與資金自由度，必須股債匯、原物料、衍生性金融市場多元，證券化金融商品提供廣泛，整體造市規模大，加上在資本帳交易中可完全兌換，人們才會有意願持有該貨幣，國際化的程度才會高。

2019年是Fed降息元年，貿易戰蝴蝶效應的第二年，卻也是全球股市續創新高的第三年，2018年底預測的Minsky moment（明斯基時刻）變成Disney moment，上半年投資人歡樂無限，所以我常說，「金融市場的漂亮，不僅在於它的金錢誘惑，更在於它的令人迷惑」。個人第二個推斷認為，貿易戰一定會持續，500億、2,000億之後的3,000億美元關稅會在2020年課徵，因為這是川普總統為勝選所做的考量。

為對沖貿易戰帶來全球經濟成長緩慢，復甦不穩的風險，Fed 7月會降息，「澳洲啟動，Fed推動，全球央行連袂鬆動」，預期人行在8月會調降MLF利率，ECB在9月會將政策負利率再降至-0.5%，並重啟QE，讓「我們與QE的距離」愈來愈近。個人第三個推斷，因為流動性充裕，下半年將不會有金融危機，也不會有景氣衰退，可以放心。（本文由永豐金控首席經濟學家黃蔭基口述，記者陳美君整理）