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兆豐產險人事異動 總經理由游建烽接任

2019-07-24 21:08經濟日報 記者林子桓╱即時報導

兆豐金控今（24）日公告，旗下子公司兆豐產險董事長由原任梁正德續任，但總經理一職出現異動，由土銀保險經紀人股份有限公司總經理游建烽接任，他曾任富邦人壽與安泰人壽業務經理。

游建烽畢業於政治大學EMBA國際金融組、東吳大學政治系。據悉，大學畢業後擔任民意代表助理，幾年後轉戰保險業，從安泰人壽基層業務員起步，用最短的時間拚上業務經理一職。

當安泰人壽併入富邦人壽後，游建烽也隨公司到富邦人壽，大約在兩年前離開富邦人壽，轉戰土銀保經公司總經理，多年來都在保險產業打滾，53年次的他，成為保險業界的明日之星。

據悉，由於土銀不動產融資市占率居冠，因旗下子公司土銀保經公司多以「住宅火險」為主，兆豐金此次招攬游建烽進入兆豐產險，想要藉由他在土銀的經驗，讓兆豐產險也能拚住宅火險的收益。

兆豐金高層主管表示，兆豐產險為中小型產險公司，近年來都以車險為主，但近期因有異軍突起，多少有受到影響，所以近期開始主打其他險種，包括：商業火險、住宅火險等，並加強資訊系統，從網路投保出擊。

相對商業火險、車險而言，拚住宅火險的損失率較低，對兆豐產險而言，具有穩定收入的功用，一旦保戶增加，公司也較容易賺錢。

據公開觀測站顯示，兆豐產險今年上半年稅後純益為1.81億元，與去年同期比較稍微有成長數千萬。

兆豐金控富邦人壽產險
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