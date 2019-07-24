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台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

中美貿易紛爭讓全球投資環境變動劇烈，對於台灣企業併購來說是危機也是轉機。有「併購大王」之稱的中美矽晶董事長、台灣併購與私募股權協會理事長盧明光看好歐洲市場，他認為台商投資歐洲，是取得技術升級與拓展高階市場的最好機會。

盧明光說，台灣與歐洲雙向投資趨勢布局，歐洲向來是台灣最大的外人投資來源國，歐商很早就是我國前五大貿易合作夥伴之一，對歐洲廠商而言，布局亞太可以降低生產成本跟擴大經營規模；對台商而言，投資歐洲是品牌、取得技術升級與拓展高階市場的絕佳途徑。

盧明光也認為，近年隨著新科技應用與創新商業模式，大幅改變全球產業生態環境，各國企業紛紛透過投資、併購或策略聯盟等跨國合作，提升國際競爭力與市場佔有率，預期在產業升級與創新經濟等議題上，具備共同目標的台灣與歐洲，未來將有更多互惠雙贏的合作機會。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，台灣2018年併購達128億美元，海外併購交易成為台灣成長動能，主要受到科技業中大型海外併購交易影響。除金融與科技業外，工業及原料、營造材料業也是依海外併購進入新市場以取得產能。

從2013年到2019年第一季累計交易金額，日、韓、東南亞及北美是台灣海外併購的主要區域，約各佔20%，併購歐洲標的約佔14%。台灣企業選擇併購北美、歐洲企業，動機多為布局區域通路、品牌及技術。

國際上以歐洲標的做併購的交易雖不乏鉅額投資，但2017年到2019年第一季有77%是美金一億元以下的併購交易，主要是科技業、不動產及飯店業等，何淑芬認為，這對台灣來說是很好的標的。英、德、法是主要的投資地區，前五大買方還是以英國為最大宗，雖然英國有脫歐議題等不確定因素，英國企業還是有其吸引力，因為英國企業很多收入來自於其他歐洲國家的收入，也跟近期英鎊走弱有關。

中美矽晶董事長盧明光。 記者戴瑞瑤／攝影
中美矽晶董事長盧明光。 記者戴瑞瑤／攝影
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台灣併購與私募股權協會舉辦「2019國際投資論壇」。 記者戴瑞瑤／攝影
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