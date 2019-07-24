台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



中美貿易紛爭讓全球投資環境變動劇烈，對於台灣企業併購來說是危機也是轉機。有「併購大王」之稱的中美矽晶董事長、台灣併購與私募股權協會理事長盧明光看好歐洲市場，他認為台商投資歐洲，是取得技術升級與拓展高階市場的最好機會。

盧明光說，台灣與歐洲雙向投資趨勢布局，歐洲向來是台灣最大的外人投資來源國，歐商很早就是我國前五大貿易合作夥伴之一，對歐洲廠商而言，布局亞太可以降低生產成本跟擴大經營規模；對台商而言，投資歐洲是品牌、取得技術升級與拓展高階市場的絕佳途徑。

盧明光也認為，近年隨著新科技應用與創新商業模式，大幅改變全球產業生態環境，各國企業紛紛透過投資、併購或策略聯盟等跨國合作，提升國際競爭力與市場佔有率，預期在產業升級與創新經濟等議題上，具備共同目標的台灣與歐洲，未來將有更多互惠雙贏的合作機會。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，台灣2018年併購達128億美元，海外併購交易成為台灣成長動能，主要受到科技業中大型海外併購交易影響。除金融與科技業外，工業及原料、營造材料業也是依海外併購進入新市場以取得產能。

從2013年到2019年第一季累計交易金額，日、韓、東南亞及北美是台灣海外併購的主要區域，約各佔20%，併購歐洲標的約佔14%。台灣企業選擇併購北美、歐洲企業，動機多為布局區域通路、品牌及技術。