現金股利發放潮！企業搬錢大作戰 活存餘額創歷史新高

2019-07-24 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（24）日公布金融情況，6月M1B年增率上漲、M2年增率下滑，其實都與一項季節性因素有關，那就是第3季的現金股利發放潮，6月活期存款更因此飆上16兆3,352億元的歷史新高。

央行官員說明，6月M1B年增率走揚主要是活存增加，而這些存款，一部分是從外匯存款轉到活存，另一部分則是從定存轉進活存，而這兩個舉動，都是企業為了發放現金股利所進行的資金調度。

正因如此，被歸為M2的外匯存款與定存，則因這兩項調度行為，使M2年增率下滑。

央行統計顯示，6月活存餘額16兆3,352億元，不僅創下歷史新高，也較5月大增1,775億元。

反觀去年屢創新高的外匯存款餘額，6月降至5兆7,555億元，為今年最低，並較5月大減841億元。

銀行主管指出，外匯存款增減，通常與匯率變化有關，例如美元轉強，民眾和企業就會把手中的新台幣轉成美元持有。

不過，央行官員解釋，6月外匯存款大減，除了匯率占部分因素外，企業資金調度也是主要原因，除了籌措現金股利的資金外，這個月也有不少企業償還向銀行借的外幣放款。

貨幣總計數有三種，包括M1A、M1B和M2，三者間關係，有如「同心圓」。

同心圓的最內圈為M1A，包括民眾口袋的錢，加上支票存款及活期存款的總和；M1A的外面一圈是M1B，就是M1A再加上活期儲蓄存款，因貨幣組成自由度高，M1B被視為股市資金動能指標。

M1B加上定存、外幣存款及郵政儲金等準貨幣，就是廣義貨幣總計數M2。央行貨幣政策以M2為主要觀察及控制指標。