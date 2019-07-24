操盤手涉嫌用LINE炒股 金管會盯上壽險公司列金檢重點

2019-07-24 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



去年爆發保險公司投資部門人員，涉嫌透過LINE群組推薦相關個股，引發關注，金管會後來要求壽險公會參考投信事業訂定自律規範，為了解其他保險公司有無類似情況，金管會已列入今年度金檢重點項目。

金管會在今年對壽險公司的年度金檢重點項目中，新增國內有價證券投資內控制度的建立及執行情形，包括投資政策與程序的建立、投資後的檢討機制，以及前台、中台及後台作業權責的控管，還有股權投資人員利益衝突防範機制的妥適性。

金管會官員表示，這主要是因去年發生有保險公司投資部門人員，涉嫌利用LINE群組炒股，為了解其他保險公司是否也有類似問題，今年度在例行金檢時，會特別看國內有價證券投資的相關內控情況。

除此，去年在事件爆發後，金管會也要求壽險公會比照投信事業，訂定相關自律規範，年度檢查時，也會一併了解壽險公司在相關自律規範上，是否確實執行。

根據這項自律規範，除投資人員外，直屬主管、風控人員、法遵或法務人員、公司高階主管等，只要可看見投資決策及部位者，全數納管；同時，上述人員的配偶、未成年子女及利用其他人名義交易的帳戶，都得申報，而且都要同意公司可定期查詢相關交易帳戶。

自律規範並對保險公司從事股權投資的相關人員，嚴禁四種行為，包括第一，將利用職務知悉的消息洩露給他人，或利用此消息買賣國內股票。

第二，利用保險資金為自己或他人買進或賣出股票，或沒有正常理由，與公司投資決策對作。

第三，公開或利用傳播媒體對個股進行推介，或預測未來價位。

第四，其他影響保險公司權益或經營的行為。

保險業者若違反這項自律規範規定，除公會可處以5萬元到20萬元外，金管會也要求納入內控管理，因此，也可處60萬元到1,200萬元罰鍰。