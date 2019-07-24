股市資金動能充沛 「黃金交叉」差距創八年八個月最大

2019-07-24 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



股市資金動能滾滾，貨幣「黃金交叉」格局續航。中央銀行今（24）日公布，6月M1B、M2年增率分別為7.35%與3.05%，差距擴大至4.3個百分點，為2010年11月以來、八年八個月最大，M1B高於M2年增率稱為貨幣「黃金交叉」，代表股市資金動能充沛，可望為台股多頭添加柴火。

央行官員指出，因活期存款成長增加，6月M1B年增率上升至7.35%，為兩個月高點，M2年增率則受放款與投資成長減緩影響，連兩月下滑至3.05%，為四個月新低。

對於M1B與M2年增率間的差距擴增、並創下逾八年半最大，央行官員指出，M1B為活期性存款，通常屬於交易性質，M2則是偏向價值儲藏，包括外匯、定期存款或一些理財資金，民眾與企業會根據當月的資金調度情況進行調整。

央行官員強調，「現在資金轉換很便利，活存轉定存、定存轉活存很便利」，應以平常心看待。

央行資料顯示，6月外資淨匯入18.78億美元（約新台幣583.6億元），當月中央銀行約外資喝咖啡、趕熱錢入股市，此舉確實奏效，外資6月在集中市場買超394億元，匯入後暫泊資金的外國人新台幣存款帳戶餘額也降至1,970億元，月減39億元。

除外資外，散戶大軍也集結前線、摩拳擦掌準備進入股市。央行指出，6月證券劃撥存款餘額大增307億元，餘額1兆8,431億元。螞蟻雄兵們陸續投入股市，7月至今，台股指數持續上漲。

央行指出，6月散戶投資比重略高於5月，以集中市場而言，本國自然人占比55.7%，較5月高出1.2個百分點。

央行官員說，台股基本面不錯、殖利率相對其他國家比較高一些，外資對台股仍有投資興趣；對於目前台股資金動能，央行官員強調，「金融體系資金還是非常充裕」。