陸家嘴國壽重訊 與大陸資產信託公司簽合作框架協議

2019-07-24 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰人壽今（24）日傍晚舉行重大訊息視訊記者會，代轉投資上海陸家嘴國壽公布，經董事會決議通過，與合作大股東「上海陸家嘴金融發展公司」旗下子公司「陸家嘴國際信託有限公司」簽署一份二年半的合作框架協議，期限至2021年年底。陸家嘴國際信託是一家資產管理與信託服務公司，類似我國的投信投顧公司，目前旗下有1,258檔信託計畫，規模大約為6,800億人民幣。

國壽代理發言人洪祝瑞副總晚間表示，陸家嘴國壽是由國壽與上海的陸家嘴金融發展公司合資，持股各半，而陸家嘴國際信託有限公司是陸家嘴金融發展公司的子公司，2012年登記成立，訴冊在青島總部在上海，因中國大陸『保險公司關聯交易管理暫時辦法』規範，關聯企業間的交易需要簽署一份合作框架協議並需要重大訊息發布（類似我們的關係人交易），因此國壽今日董事會通過雙方簽署框架協議也依規定在國內公告。

同時洪祝瑞補充，此次願意與陸家嘴國際信託有限公簽署框架協議，也是看好其資產管理服務績效不錯，過去二至三年間投資報酬率多在8至11%，且信用評等都在AA以上，對陸家嘴國壽來說是多一個資產管理上的合作對象，除了國壽與其買賣交易外，它給可以引薦其他交易對手的商品，並給予一些投資上的建議，加上其在中國大陸全國有十個業務團隊，包括北京、廣州、蘇州、杭州、昆明、無錫等地都有業務分布，亦是一個深入大陸去挖掘一些好的投資機會的契機。

國壽與陸家嘴國際信託並非第一次合作，洪祝瑞說，陸家嘴國壽最早自2015年3月即與其開始合作，曾有合作檔的計畫，但最近二年沒有往來，最後一次交易是在2016年2月，若要重啟長期業務合作關係，依中國保險監理上的法令需要再簽署一次的統一框架協議，確定合作關係、範籌與基本條件，因此24日董事會再度通過未來二至三年的合作計畫，至於各別的單筆交易要再視各別條件另外協商。