就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



國內高利美元定存利率直接跳過3字頭、出現「6字頭」專案。 美聯社 分享 facebook

美國聯準會（Fed）降息前夕，國內高利美元定存利率直接跳過3字頭、出現「6字頭」專案，吸引投資人眼球，滙豐銀7天期美元定存利率喊出6.66％，就是要向財富管理貴賓招手。

滙豐銀今（24）日針對財富管理客戶新推出美元高利美元定存專案，7天期利率高達6.66％，單一客戶最高承作總限額可以高達等值新台幣1,500萬元，就是要向財管貴賓招手。

除了美元定存，滙豐銀針對澳幣、紐幣、加幣、英鎊也全數推出一口價7天期利率6.66％。

國內美元定存利率目前最高多為「3字頭」，包括花旗銀推出6個月天期美元定存利率最高3.28％，台新銀的階梯式定存利率平均則為2.7％。

滙豐銀今日指出，市場估計美國聯準會反向降息機率大增，為協助客戶把握降息趨勢再起前的資金布局，推出優利定存專案，僅推出到9月底為止，針對財富管理客戶推出最高6.66％的外幣定存專案，一口氣涵蓋五種外幣，包括美元、英鎊、澳幣、紐幣以及加幣。

另外，也有14天期的美元高利定存專案，最高則為3.66％。

如果想要選擇較長天期的，滙豐銀則推出6個月天期3％美元定存專案，單筆最低承作金額等值新台幣60萬元。

國銀人士指出，下半年受到美國聯準會可能降息影響，美元將走弱，但在國際金融市場動盪下，美元仍是相對穩健貨幣，且在降息之前率先敲進資金布局，可以先鎖住一些較佳的利率行情。