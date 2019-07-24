親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

國內高利美元定存利率直接跳過3字頭、出現「6字頭」專案。 美聯社
國內高利美元定存利率直接跳過3字頭、出現「6字頭」專案。 美聯社
分享

美國聯準會（Fed）降息前夕，國內高利美元定存利率直接跳過3字頭、出現「6字頭」專案，吸引投資人眼球，滙豐銀7天期美元定存利率喊出6.66％，就是要向財富管理貴賓招手。

滙豐銀今（24）日針對財富管理客戶新推出美元高利美元定存專案，7天期利率高達6.66％，單一客戶最高承作總限額可以高達等值新台幣1,500萬元，就是要向財管貴賓招手。

除了美元定存，滙豐銀針對澳幣、紐幣、加幣、英鎊也全數推出一口價7天期利率6.66％。

國內美元定存利率目前最高多為「3字頭」，包括花旗銀推出6個月天期美元定存利率最高3.28％，台新銀的階梯式定存利率平均則為2.7％。

滙豐銀今日指出，市場估計美國聯準會反向降息機率大增，為協助客戶把握降息趨勢再起前的資金布局，推出優利定存專案，僅推出到9月底為止，針對財富管理客戶推出最高6.66％的外幣定存專案，一口氣涵蓋五種外幣，包括美元、英鎊、澳幣、紐幣以及加幣。

另外，也有14天期的美元高利定存專案，最高則為3.66％。

如果想要選擇較長天期的，滙豐銀則推出6個月天期3％美元定存專案，單筆最低承作金額等值新台幣60萬元。

國銀人士指出，下半年受到美國聯準會可能降息影響，美元將走弱，但在國際金融市場動盪下，美元仍是相對穩健貨幣，且在降息之前率先敲進資金布局，可以先鎖住一些較佳的利率行情。

定存美國聯準會降息美元
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03

發卡行回饋 出國省很大

2019-07-24 15:28

櫃買優質企業上櫃座談 台南場熱滾滾

2019-07-24 14:15

小富翁理財營今登場 高科技「奈米投」平台吸睛度十足

2019-07-24 14:05

壽險美債ETF買太多？投信心慌慌

2019-07-24 09:20

防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮

2019-07-24 00:12

兆豐AMC董座 林永堅出任

2019-07-24 00:12

台商回流 五大銀行企金大補

2019-07-23 23:56

凱基投顧 勇奪兩大獎

2019-07-23 23:53

壽險大買美債ETF 驚動華爾街

2019-07-23 23:46

防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管

2019-07-23 23:43

網路投保夯 上半年增114％

2019-07-23 23:39

彰銀海外神卡 最高回饋6％

2019-07-23 23:37

搶觀光商機 國銀爭設外幣ATM

2019-07-23 23:32

中信雙向兌換外幣ATM 夠便利

2019-07-23 23:29

換匯省錢 四個撇步

2019-07-23 23:27

行政治理／楊金龍貨幣政策 說清楚講明白

2019-07-23 23:04

華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01

智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54

誰說這市場沒成交量？櫃買中心出面打臉

2019-07-23 19:29

建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害

2019-07-23 19:25

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

Apple Card來台怎發卡？金管會：未收到相關詢問

2019-07-23 18:52

理賠金多個0！南山：第三方驗證實地查核 確認人員誤植

2019-07-23 18:47

理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59

好享退全民退休投資專案 7月30日報名截止

2019-07-23 16:51

新台幣貶0.8分 收31.091元

2019-07-23 16:18

海外旅遊神卡換人當！「My樂現金回饋卡」6%超高現金回饋搶客

2019-07-23 16:10

兒童理財不能只教儲蓄存款 這家金控讓小孩懂油價

2019-07-23 15:25

打趴一堆海外神卡 這張卡出國可享最高6％回饋

2019-07-23 15:09

群益熱血召集令！捐血獻愛心再抽Häagen-Dazs

2019-07-23 13:52

到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

台商回流添柴火 新承做資本支出貸款創半年新高

2019-07-23 18:15
看更多

熱門文章

到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21

「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18

壽險大買美債ETF 驚動華爾街

2019-07-23 23:46

台商回流 五大銀行企金大補

2019-07-23 23:56

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

壽險美債ETF買太多？投信心慌慌

2019-07-24 09:20

搶工、搶地嚴重 經部提醒：投資避開越南

2019-07-24 00:02

越南投資太熱 經部示警

2019-07-23 23:09

經濟解析／走私菸風暴擴大 牽動華航人事布局

2019-07-23 20:19

防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮

2019-07-24 00:12

建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害

2019-07-23 19:25

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

7月車市旺 銷量衝今年高峰

2019-07-24 01:21

泰偉攜紫光 攻陸彩票市場

2019-07-24 01:19

兆豐AMC董座 林永堅出任

2019-07-24 00:12

防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管

2019-07-23 23:43

星宇航空飛航團隊持續成長 第二梯培訓飛航員正式成軍

2019-07-24 11:07

伙食費超額申報 不予認列

2019-07-24 00:19

研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23

桃園航空城協議價購惹議 鄭文燦：假訊息流竄

2019-07-24 12:16

智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54

台杉要設第二檔生技基金

2019-07-23 23:31

財經觀點／全球景氣惡化 台灣製造業衰退

2019-07-24 00:11

燒錢太快 handy驚傳大幅裁員

2019-07-24 00:34

港獨角獸Tink Labs傳裁員

2019-07-24 01:18

美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝

2019-07-23 20:07

華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01

樺漢、事欣科 搶博弈商機

2019-07-24 01:17

勞檢2人1組全程錄音 新措施促廉政

2019-07-24 14:22

電子零件生產 終止連六黑

2019-07-23 23:26

優化勞檢 勞動部勞檢方式改變了

2019-07-24 12:25

廠房自益信託 有條件享優稅

2019-07-24 00:19

車商高規格配備 搶市利器

2019-07-24 01:21

華通遭空襲？公司：對於今年營運審慎樂觀

2019-07-24 13:55

東元越廠啟用 成為智能自動生產中心

2019-07-24 03:32

星展銀報告：雙多加持 台灣GDP有撐

2019-07-23 23:36

彰銀海外神卡 最高回饋6％

2019-07-23 23:37

千興購料糾紛 遭索賠4,500萬

2019-07-24 01:18

拿下人氣漫畫神之雫IP 大宇資董事長跨足餐飲業

2019-07-23 22:56

名家觀點／規範私募基金 要名實相符

2019-07-24 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top