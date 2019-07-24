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日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

看好國人對於現金回饋信用卡的使用偏好以及持續增長的國內外生活消費及旅遊購物消費需求，近期銀行發新卡，一家比一家更厲害。玉山銀行新推出「玉山U Bear信用卡」，指定電影院現場刷卡回饋20％，彰化銀行「My樂現金回饋卡」最高6%現金回饋無上限，海外消費回饋市場最優。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據金管會統計資料顯示，至107年底為止，數位存款開戶數已逾150萬戶，比起前一年同期大幅增加2.8倍。顯示國人對於數位服務依存度日益增加，表現亮眼。國人在行動支付的交易成長量持續攀升，今年第一季的行動支付交易金額已達198億元。

陳懿文分析2大趨勢，一是現金回饋或類現金回饋，消費者刷卡可享有立即回饋；第二是隨著智慧型手機的普及，科技服務已滲透大眾日常生活，消費者對於數位金融服務需求漸增，很多銀行都整合數位存款帳戶成為大平台，將帳戶結合支付工具，讓銀行與客戶有更緊密的結合。

玉山銀行指出，玉山U Bear信用卡提供消費者最常消費的通路專屬現金回饋，包括指定電影院現場刷卡回饋20%、四大超商玉山Wallet掃碼付回饋8％、指定網路消費回饋5％及一般消費回饋1％，讓卡友可直接折抵當期帳款。新卡搭配全新改版的玉山Wallet，首創即時綁卡功能，核卡後就可馬上刷。

彰化銀行表示，彰銀My樂現金回饋卡只要完成開立數位帳戶、使用行動支付交易，以及利用該行電子帳單或帳戶扣繳，即可加碼2.5個百分點，使海外消費享現金回饋3.5％無上限，超市量販等國內五大通路可享現金回饋3％；新戶再加碼2.5個百分點至6%，上限300元。

玉山銀行總經理黃男洲指出信用卡市場三大趨勢，首先是顧客在數位的接度度愈來愈高，例如Pi 拍錢包卡，7成以上的顧客都數位申辦信用卡；第二是手機錢包即時綁卡讓客戶核准後可馬上開卡刷卡，頗受客戶歡迎；第三是消費者希望回饋更即時，喜歡現金回饋高的信用卡。

彰銀董事長凌忠嫄表示，科技時代來臨，數位帳戶成趨勢，目前彰銀數位帳戶只有1萬多戶，彰銀推出的「My樂現金回饋卡」祭出數位張戶加碼0.5%個百分點的誘因，吸引民眾除了辦卡，也鼓勵卡友申辦數位帳戶，搶攻年輕族群。

彰化銀行表示，彰銀My樂現金回饋卡只要完成開立數位帳戶、使用行動支付交易，以及利...
彰化銀行表示，彰銀My樂現金回饋卡只要完成開立數位帳戶、使用行動支付交易，以及利用該行電子帳單或帳戶扣繳，即可加碼2.5個百分點，使海外消費享現金回饋3.5％無上限，超市量販等國內五大通路可享現金回饋3％；新戶再加碼2.5個百分點至6%，上限300元。彰銀董事長凌忠嫄信心十足的表示，彰銀My樂現金回饋卡所向披靡，其他的卡都可以剪掉了！記者沈婉玉／攝影
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玉山銀行指出，玉山U Bear信用卡提供消費者最常消費的通路專屬現金回饋，包括指...
玉山銀行指出，玉山U Bear信用卡提供消費者最常消費的通路專屬現金回饋，包括指定電影院現場刷卡回饋20%、四大超商玉山Wallet掃碼付回饋8％、指定網路消費回饋5％及一般消費回饋1％，讓卡友可直接折抵當期帳款。新卡搭配全新改版的玉山Wallet，首創即時綁卡功能，核卡後就可馬上刷。記者沈婉玉／攝影
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玉山銀行總經理黃男洲指出信用卡市場三大趨勢，首先是顧客在數位的接度度愈來愈高，例...
玉山銀行總經理黃男洲指出信用卡市場三大趨勢，首先是顧客在數位的接度度愈來愈高，例如Pi 拍錢包卡，7成以上的顧客都數位申辦信用卡；第二是手機錢包即時綁卡讓客戶核准後可馬上開卡刷卡，頗受客戶歡迎；第三是消費者希望回饋更即時，喜歡現金回饋高的信用卡。記者沈婉玉／攝影
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萬事達卡台灣區總經理陳懿文分析2大趨勢，一是現金回饋或類現金回饋，消費者刷卡可享...
萬事達卡台灣區總經理陳懿文分析2大趨勢，一是現金回饋或類現金回饋，消費者刷卡可享有立即回饋；第二是隨著智慧型手機的普及，科技服務已滲透大眾日常生活，消費者對於數位金融服務需求漸增，很多銀行都整合數位存款帳戶成為大平台，將帳戶結合支付工具，讓銀行與客戶有更緊密的結合。記者沈婉玉／攝影
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玉山銀行信用卡彰銀
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