南山人壽理賠金多一個零 保險局要釐清是否為系統疏失

2019-07-23 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



南山人壽日前傳出有保戶的理賠金多一個零，理賠金額從百萬變成千萬。保險局今天表示，南山人壽通報只是人為疏失且是個案，保險局目前已請第三方查核機構去了解是否是系統性的失誤。

南山人壽去年爆發新系統大亂，造成多名保戶權益受損，金管會主委顧立雄更下令6月底前完成系統改善，但馬上又爆發出有保戶理賠金額竟多一個零。

保險局副局長張玉煇表示，目前南山人壽向保險局的通報內容，是人為的作業疏失，理賠系統有代入應付金額資料，但要人工填入理賠金額，人工在輸入資料時出錯，後端覆核機制也只是人工覆核，因此後段人工覆核沒看出來。

張玉煇說，目前南山人壽回報說只是個案，保險局仍然有請第三方查核機構去做查核驗證，查清楚是否真的跟系統無關。

南山人壽也澄清，這是人員輸入誤植的單一個案，跟電腦系統無關。南山人壽已經在第一時間立即聯繫保戶，向保戶致歉，並獲得保戶諒解。針對此險種，系統已提供試算及提醒機制，並自動帶入初步試算金額，但人員覆核後輸入給付金額的作業過程誤植數字，導致溢付保險理賠金。

南山人壽說，案件發生後已向第三方驗證單位說明，並提供相關資料與畫面供查核，第三方驗證單位也進行實地抽樣查核，了解系統已有試算及提醒等機制。後續除要求人員落實作業品質，也加強查核驗證機制，以確保給付內容及金額的正確性。