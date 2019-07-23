基富通好享退報名只剩七天 證券F4董座助攻

2019-07-23 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



基富通平台的「好享退-全民退休投資專案」進入倒數一周，報名人數23日達8.5萬人，報名到30日截止，最近進入密集催票期，報名人數衝刺10萬人。

集保結算所暨基富通董事長林修銘表示，國人退休準備不足，對理財規劃的執行也有知易行難的狀況。為了讓民眾及早開始著手，老了之後能有更好的退休生活，由集保、投信投顧公會及證基會等主辦單位規劃，並交給基富通證券執行，推出「好享退」全民退休投資專案。該專案讓民眾能以簡單的長期投資、定期定額做自己的退休準備。

林修銘指出，這個專案推出第一天就超過萬人報名，過去三個多月累積報名人數已超過8.5萬人，隨著退休準備的議題持續受到關注，報名專案的人數仍在增加中。

林修銘說，與集保同屬「證券F4」的證交所、期交所、櫃買中心等董座不僅表示將號召親朋好友共同參加這個專案，也都認為用定期定額來做退休準備，確實是不錯的投資方式。以過去經驗來看，長期且不間斷的定期定額紀律投資，往往都能有不錯的投資成果，因此他們對這個專案也十分認同。

另外，多家專業財經媒體社長也一致認為，「好享退」全民退休投資專案讓退休準備議題再受到重視。專案引起的迴響也顯示出市場不僅關注，更給予一定的認同，並表示定期定額、長期投資的方式，確實十分適合民眾用來做退休準備。

林修銘強調，目前專案已經進入報名的最後倒數，只到7月30日，呼籲還沒報名的民眾趕快到基富通官網的「好享退」專區報名，並完成在基富通的開戶。7月31日將正式開放專案內九檔產品的申購，報名、開戶、申購專案基金後，就等於正式加入本專案，也開啟退休準備的第一步。

報名進入最後一周，好享退報名網路廣告更頻繁出現，上周基富通更加碼宣布推出空前優惠，在月底前，將抽出12名三個月「基富通VIP」及10名六個月「基富通VIP」，可獨享三個月及半年內於基富通平台無限次單筆申購手續費0元優惠。