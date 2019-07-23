華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍

2019-07-23 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



今（2019）年二月、六月連二波華航與長榮航空公司罷工潮，航空公司與遊客雙雙重傷，但保險業因此「漁翁得利」是最大贏家！本報資料照片 分享 facebook 今（2019）年二月、六月連二波華航與長榮航空公司罷工潮，航空公司與遊客雙雙重傷，但保險業因此「漁翁得利」是最大贏家！據金管會（23）日最新統計，壽險業上半年泛旅平險保費收入較前一年增加一倍，壽產險合計銷售旅平險的件數亦同樣成長120%，超過47萬件之多！

據保險局23日最新公布上半年網路投保情形比較，壽、產險銷售旅平險、旅遊不便與旅遊綜合險筆數與保費收入都大增，其中件數從去年的21.5萬件成長1.2倍，至今年上半年已達到47.4萬件；而保費收入亦從從一年的1.14億元增加到1.62億元，成長逾四成，壽險業的旅平險雖然仍賣輸產險，但金額較前一年倍增，亦是相當可觀。

保險局23日公布，今年上半年壽險網路投保保費收入16.71億元，比去年同期成長114％，保費收入是產險業近2.6倍，但若以件數來看，產險上半年有109.7萬件網路投保保單，同比成長222％，件數是壽險近4.5倍。其中傷害險與旅平險的成長幅度最為可觀。

保險局公布，上半年壽險業網路投保旅平險共8.4萬件，去年同期的7.5萬件成長12％，保費5,964萬元，則是比去年同期的2,940萬元，大幅成長102.86％。產險業的旅平險加上不便險共銷售39萬多件，比去年成長178.6％，保費則為1.03億元，成長21％。

此外壽險業上半年利變年金也明顯成長，保費收入達到16億元，跟去年同期7億1,400萬元亦成長高達124%。亦是上半年網路投保保費成長率倍增的險種。主要還是因為「高宣告利率」較高一些吸引。至於保險局亦公布壽險上半年網路投保前三名公司，第一名是國泰人壽有9.03億元，第二名是富邦人壽有4.54億元，第三名則是台灣人壽的1.26億元。除了旅平險外，產險業上半年網路投保第一名的商品汽車險，保費收入3.61億元，占以網投保費的56％，比去年同期成長64％；第二名是機車險，保費收入1.14億元，比去年同期微幅衰退8％。產險保費收入前三大分別是富邦產2.3億元、新安東京海上產險1.32億元與國泰產7,200萬元。