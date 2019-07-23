智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋

2019-07-23 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



兆豐金控總部大樓外觀。 (本報系資料庫) 分享 facebook 兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行宣布，該行發行的gogoro聯名卡提供電池月租費優惠，在台灣gogoro network智慧電動機車聯盟成軍下，即日起聯盟四大廠牌旗下的智慧電動機車一同採用gogoro network智慧電池，也同步可享有兆豐銀行發行的gogoro聯名卡電池月租服務資費5%回饋無上限的超值優惠。

兆豐銀行去年9月中gogoro聯名卡上市，迄今不到一年發行量已接近5萬卡，新卡每月平均簽帳金額更接近5萬元，其中最受車主歡迎的電池月租服務資費5%現金回饋，在gogoro成立智慧電動機車聯盟後，也同步開放聯盟四大品牌同享優惠，讓兆豐銀gogoro聯名卡升級為智慧電動機車車主必備的省錢神卡。

兆豐銀信用卡處長林中象表示，除了gogoro，未來所有gogoro network智慧電動機車車主，只要在gogoro network官方網站或是App線上刷gogoro聯名卡，或是綁定自動轉帳繳交電池月租服務資費，就可享有5%現金回饋無上限的優惠。該聯盟四大廠牌除了gogoro，還有Yamaha 推出的 EC-05以及AEON 宏佳騰、PGO 摩特動力電動車款。