到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個

2019-07-23 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天表示，在全省各地舉辦洗錢防制說明會，發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮，最常見的共通性問題有七大項，包括不配合銀行提供資料，資產會否被凍結等。 圖／北富銀提供 分享 facebook 金管會今天表示，在全省各地舉辦洗錢防制說明會，發現民眾到金融機構辦事碰到洗錢防制疑慮，最常見的共通性問題有七大項，包括不配合銀行提供資料，資產會否被凍結等。

為強化金融機構與民眾的溝通，以利防制洗錢措施的順利執行，今年3月到7月間，金管會請銀行公會及金融研訓院，陸續在台中、台南、台北、花蓮及澎湖舉辦「洗防RBA，好評又便民—銀行執行洗錢防制作業說明會」。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，各場說明會，民眾都踴躍參與，討論熱烈。金管會彙整民眾提問，最常見的問題有七大項。包括

第一，為什麼銀行要詢問客戶職業、年收入、資金來源與交易目的等資料？

金管會表示，依金融機構洗錢防制辦法規定，銀行有義務了解客戶，對客戶身分做盡職審查，以便依不同的客戶屬性，作風險分級。

金管會表示，有些狀況是不用提供身分證，例如3萬元以下無摺存款就不需要身分證等。

第三，為什麼銀行要求公司提供設立章程及股東名冊資料？

金管會表示，主要是想進一步了解法人股東背後的實質受益人。

第四，銀行向民眾索取的資料是否會用於行銷？

金管會表示，不會，因依個資法規定，必須事先經客戶同意；客戶若擔心，可以在提供銀行資料上註明是做資料更新。

第五，如果客戶不配合銀行提供資料，銀行可以凍結客戶資產嗎？

金管會表示，若客戶仍不願配合提供資料時，必要時銀行可以限制電子交易，要求客戶臨櫃交易，讓銀行可以做資料更新。由於大部分客戶都屬低風險，銀行要求更新資料的頻率不會很高。

第六，客戶已經與銀行往來很久了，為什麼銀行還要求更新資料？

金管會表示，對於高風險客戶，依規定必須要定期更新，至少一年一次，銀行可以採更嚴格作法。

至於低風險客戶，則採事件誘發性作法，也就是平常很少往來，突然跑來交易，或金額大幅跳動時，才會作更新。

第七，防制洗錢與一般民眾有何關係？

金管會表示，洗錢防制已是國際趨勢，可防堵犯罪、逃漏稅等不法所得，透過洗錢管道漂白贓款；洗錢防制若做不好，會嚴重影響國際評比，將造成金融活動受到影響，全民也會受害。