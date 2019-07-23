「三高」人人愛 金融股股民破500萬人

2019-07-23 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（23）天拉回，但還原長期權值，加權報酬指數已突破20,000點，高殖利率指標的金融指數還原權值，也創下歷史新高；伴隨金融股的股息需求增加、存股觀念推廣等，集保最新統計，上市櫃25檔金控和銀行股的股民總數已超過500萬人。

統計至上周五（19日）為止，集保登錄有投資開發金（2883）、中信金等25檔金控和銀行股800張以下的投資人，增加到499.7萬人，加上持有逾800張的大戶投資人約1.3萬人，合計有投資金融股的股民超過501萬人。

集保此統計大致可追溯至2014年，當時持有上述25檔金融股在800張以下的投資人，就有400萬出頭，其後逐年增長，到去年底，持有800張以下的總股民達到470多萬人，今年7月左右進逼499萬人，最新再進一步增至499.7萬人，同期持有800張以上大戶也緩步增加。

法人解讀，主管機關統計可能涉及持有不同帳戶買不同金融股的同一人，實際股民數可能較低，但從總股民數有百萬人以上，且數字不斷增加，仍可見股民對金融股的投資需求提升，而實務上，金融股高殖利率、高填息率及高穩定性的「三高」特徵，也廣為投資人喜好。

特別是台灣退休人口逐步增加，軍公教優渥福利不再，以及美國可能降息暗示經濟有放緩疑慮等，愈來愈多環境因素均引導投資人尋求配息產品。

若以年度比較，2016年7月，投資前述25檔金融股在800張以下的股民為428萬人，2017年7月437萬人，去年7月為451萬人，目前約499萬人，年度間的增幅各2.1%、3.2%及10.6%，更凸顯出過去一年多，對金融股的投資需求快速增加。

群益投顧指出，接下來美國將降息，過往認為降息不利金融股，但由於市場對台灣金融股配息和存股的需求增加，以及未來台商匯回資金，可能優先瞄準高息金融股，預期類股後市仍會偏強表現。

至於投資人最愛的金融股有哪些？集保統計顯示，持有800張以下部分以開發金達54萬人最多，中信金45萬人居次，國泰金37萬人第三，第一金、新光金也有30萬人以上。