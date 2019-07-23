理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核

2019-07-23 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



南山人壽日前發生理賠金key錯烏龍，理賠金額後面竟然「多一個零」。圖為南山總部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 南山人壽日前發生理賠金key錯烏龍，理賠金額後面竟然「多一個零」。一位民眾投保30萬保額的壽險，因身故獲得理賠，卻發現理賠金額高達千萬。南山人壽強調這是內部人員在覆核程序中key錯，而非系統錯誤。不過金管會保險局今日回覆媒體提問時表示，「還是會請第三方認證機構來查核驗證，是否確是人工出錯，跟系統沒有關聯。」

據了解，南山人壽的保戶投保「新二十年限期繳費特別增值分紅終身壽險」，是南山人壽早期的險種，身故保額為30萬。然而該保戶獲得理賠時，發現帳戶金額高達1,128萬元，且已全數匯到戶頭。南山人壽發聲明強調這是人員輸入誤植的單一個案，與電腦系統無關，已於第一時間立即聯繫保戶，向保戶致歉，並獲得保戶諒解。

由於南山人壽今年以來甫更新的「境界成就」系統屢有出錯，引起金管會注意，南山人壽董事長杜英宗在股東會承諾他會負責，而金管會主委顧立雄也要求公司保證月底前不能再出錯，不料在截止期限前又出現人員出包，一度讓公司及保戶緊張，保險局也進行了解，南山人壽也向保險局通報說明，這次只是單一個案，跟境界系統無關，針對此一險種，系統已提供試算及提醒機制，並自動帶入初步試算金額，惟人員覆核後輸入給付金額的作業過程誤植數字，以致本案溢付保險理賠金。

不過保險局副局長張玉輝晚間也表示，依公司通報情形，還是會請第三方認證機構來查核驗證，確定是不是人工疏失，與系統有沒有關聯，而外傳同一份保單不只有這個個案，據保險局了解，目前只有此個案有人為疏失。而南山人壽也強調後續公司除要求人員落實作業品質，並加強查核驗證機制 ，以確保給付內容及金額的正確性 。