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兒童理財不能只教儲蓄存款 這家金控讓小孩懂油價

2019-07-23 15:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

元大銀行元氣寶貝兒童理財營寓教於樂，讓孩童在桌遊上認識理財。圖/元大銀行提供
元大銀行元氣寶貝兒童理財營寓教於樂，讓孩童在桌遊上認識理財。圖/元大銀行提供
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所有的觀念及習慣多是從小養成，理財亦是如此，為引導小朋友建立正確金錢價值觀，在未來能有智慧的運用金錢，避開風險，實現自我理想，元大銀行特別於暑假期間推出「元氣寶貝兒童理財營」，邀請國小四至六年級小朋友在歡樂的氛圍中，開啟理財的全新視野。

元大銀行表示，「元氣寶貝兒童理財營」將真實的投資市場，以桌遊方式於課程中呈現，小朋友們可就石油、黃金等商品進行買賣，對於看好的商品還可進行加碼，但投資也有風險，例如一個沙烏地阿拉伯決定石油增產的突發事件，可能瞬間讓手中擁有石油商品小朋友的資產所剩無幾。

小朋友透過桌遊課程，實際感受及學習理財能力及團隊合作精神；另外還有「彩繪幸福撲滿手作體驗」，小朋友可發揮自己的創造力及想像力，製作專屬於自己獨一無二的幸福撲滿，等到撲滿存滿時，可請父母幫忙將撲滿中的錢，存入開立於元大銀行的帳戶中，具有寓教於樂之功能。

元大銀行建議，父母幫孩子開立獨立帳戶，及早養成儲蓄的好習慣，孩子累積足夠的財經知識後，可鼓勵孩子運用存款進行投資理財。此外，幫孩子開立帳戶，也能達到節稅功效的好處，如每年提撥固定金額到孩子帳戶中，只要累計贈與金額合計不超過新台幣220萬元，免課徵贈與稅。

元大石油
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