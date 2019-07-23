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打趴一堆海外神卡 這張卡出國可享最高6％回饋

2019-07-23 15:09經濟日報 記者林子桓╱即時報導

彰銀今（23）日攜手萬事達卡推出「My樂現金回饋卡」，提供新戶海外不限通路消費，...
彰銀今（23）日攜手萬事達卡推出「My樂現金回饋卡」，提供新戶海外不限通路消費，享有6%回饋，為市面上新一代國外購物旅遊神卡，國內五大通路也有5.5%回饋。記者林子桓／攝影
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彰銀今（23）日攜手萬事達卡推出「My樂現金回饋卡」，提供新戶海外不限通路消費，享有6%回饋，為市面上新一代國外購物旅遊神卡，國內五大通路也有5.5%回饋。該行董座凌忠嫄說，力拚年底前能新增10萬發卡量。

民眾申辦My樂現金回饋卡雖說有6%回饋，但還是限制，譬如說：海外想要享有6%，除了要是新戶外，還需要申辦數位存款，且要用行動支付（台灣Pay、Google Pay）工具進行消費，最後需要用彰銀的電子帳單或帳戶扣款，否則只剩基本回饋1%。若不是新戶，申辦也有3.5%，而且無上限，堪稱市面上海外回饋最多的神卡。

My樂現金回饋卡在國內也很好用，五大通路（包括超市、量販、餐廳、百貨及通訊）可以享有最高回饋3%，新戶再享有5.5%，其中2.5%回饋上限500元。

不過，新戶加碼的2.5%，要在60天內核卡，且回饋上限300元。

暑假出國，想要一點小確幸，除了My樂現金回饋卡，海外神卡也可以考慮台新銀FlyGo卡（9月底前享3%）、永豐銀DAWHO大戶卡（3%）、星展銀炫晶御璽卡（2.5%）；若是鎖定日韓的話，上海商銀的簡單卡、北富銀的J卡都享有3%現金回饋，且都無上限。

上海商銀彰銀暑假
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