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凱基投顧 獲亞洲區最佳選股分析師雙項冠軍

2019-07-23 10:54經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

凱基投顧近日獲全球專業財經資訊服務供應商《路孚特》(Refinitiv)頒發Star Mine兩項大獎-「亞洲區銀行產業最佳選股分析師第一名」、「亞洲區能源與化學產業最佳選股分析師第一名」雙項冠軍，為台灣唯一獲得兩項第一的券商，專業能力備受國際肯定。

全球著名的專業財經資訊服務供應商《路孚特》(Refinitiv)為《湯森路透》(Thomson Reuters)旗下事業，自1998年起設立Star Mine獎項，針對全球券商及賣方分析師進行評選，採用定量跟蹤的方式跟蹤分析師上一年度推薦買入或賣出股票的回報率及營利預測的準確度，對分析師進行客觀排名，在國際投資界享有極高的聲譽與知名度，也是各方研究機構衡量成績表現的權威標竿之一。

凱基投顧董事長朱晏民表示，此次獲頒兩項亞洲區最佳選股分析師大獎，充份證明凱基投顧研究團隊國際級的研究實力。

凱基投顧一直以專業投資方式為客戶提供投資、理財規劃的建議，藉由掌握全球財經趨勢，協助客戶分散風險，追求長期穩健的投資報酬，並憑藉著中華開發金控集團強大的整合資源及完善的區域佈局優勢，帶領投資人掌握全球經濟脈動與投資先機。

凱基投顧母公司凱基證券的金融專業能力亦深獲國際媒體肯定，日前分別獲《財資雜誌》及《金融亞洲雜誌》頒發 「台灣最佳併購案財務顧問」獎以及《金融亞洲雜誌》頒發「最佳債券承銷商」獎。

展望未來，凱基證券將持續強化與中華開發金控的整合，發展亞太區域的投資銀行、固定收益、衍生性商品與財富管理業務，積極建立國際商品平台，滿足客戶全球理財布局需求。

顧董事長朱晏民（前排右三）帶領優秀研究團隊，專業實力備受國際肯定。 圖／凱基投顧...
顧董事長朱晏民（前排右三）帶領優秀研究團隊，專業實力備受國際肯定。 圖／凱基投顧提供
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