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拿房子換養老金 七旬老翁每月也能領十萬

2019-07-22 20:40經濟日報 記者陳美君╱即時報導

所謂「以房養老」，是指有房子的老人，將名下持有的房子向銀行申請抵押貸款，並由銀行每月支付生活費用，讓銀髮族在晚年能有一筆資金照顧生活；以合作金庫與土地銀行的案例而言，最高申貸額度分別為七旬老翁，每月可領10萬元，以及花甲阿嬤，每月可領8.6萬元，不過這個兩個案例，房產都是位於台北市的精華地段。

銀行主管指出，向銀行申請以房養老的老年人，有些經濟並未陷入困境，但希望可以提升生活品質，偶爾出國旅遊、吃吃大餐，且不需當「伸手牌」老人，追求更有尊嚴的銀髮生活。

合庫銀主管指出，有位七旬老翁，持有位於忠孝敦化站附近的30年華廈，申貸期間26年，房屋估值高達5,300萬元，客戶希望每個月能拿到10萬元的養老金，因此，合庫最後以六成額度核貸。

這位七旬老翁的小孩都在國外，僅他與太太兩位在台灣居住，申請以房養老，是為了提升生活品質，同時夫妻倆也喜愛出國旅遊，剩餘的資金是用來預防未來可能的醫療與安養支出。

土銀主管表示，為兼顧高齡者實際資金需求，避免過度花費養老金，土銀每戶的月付金最高限撥貸金額為10萬元，目前申貸最高額度為2,993萬元，申貸者是一名66歲的女性，房地產座落於台北市大安區，換算每月可固定領到8.6萬元，主要是退休後，想要享有更優質的老年安養生活。

土銀主管說，這位女性客戶的擔保品總值高，但希望每月領取的金額能固定不變，所以向土銀申請「利息全數掛帳」，利息在貸款期間內暫時免繳，由銀行全數掛帳，在契約屆滿或申貸人過世後再一次結算收取。

以房養老土銀養老金
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