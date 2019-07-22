統一證券可望於近期獲批設立首家兩岸合資全牌照券商

2019-07-22 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸上周末宣布進一步擴大金融業對外開放的11條措施，將原定於2021年取消證券公司外資股比限制的時點提前至明年。目前有18家合資券商正等待中國證監會的新設審批，其中台灣統一證券與廈門金圓集團合資設立的金圓統一證券，可望拔得頭籌於近期獲批，成為首家兩岸合資全牌照證券公司。

大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室20日發布關於進一步擴大金融業對外開放的11條措施，涉及銀行、保險、證券、信用評級等多個金融領域。其中第9條將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

大陸《證券日報》指出，事實上，從2003年起，就有合資券商進入中國證券市場。但多年來合資券商受困於業務拓展、管理方式等方面的問題，在中國市場顯得有些「水土不服」。因此，2011年之後的七年間，就未再有合資券商獲批新設。

不過在去年4月28日中國證監會正式發布《外商投資證券公司管理辦法》，宣布將合資券商的外資投資比例限制放寬至51%，且三年後不再設限後，外資進軍中國證券業市場的熱情再次被點燃。

過去一年多以來，已有三家外資將合資券商的持股比例提高至51%，分別為瑞銀證券、摩根大通證券（中國）和野村東方國際證券。其中瑞銀證券以瑞銀集團增持方式成為外資控股券商，另兩家則為核准新設券商。

根據中國證監會最新公布的訊息，目前排隊待審的新設合資券商有18家。金圓統一證券和另外四家合資券商的設立申請材料，去年12月為中國證監會受理，並於今年5月17日收到證監會回饋，正式進入「第一次回饋意見」流程。

報導稱，這代表申請人將按要求提交相關回饋材料，之後進入二次回饋意見，接著中國證監會便會作出允許設立或不設立的決定。

據《廈門日報》早前報導，今年2月下旬，統一證券董事長林寬成一行曾與廈門市常務副市長黃強會見。報導稱，雙方就加快推動設立首家兩岸合資證券公司等合作事宜進行深入交流。