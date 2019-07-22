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公債市場罕見零成交 交易員：需要流動性時會出大事

2019-07-22 17:33經濟日報 記者陳美君╱即時報導

台灣公債次級市場今（22）日出現罕見的「零成交」情況。 （本報系資料庫）
台灣公債次級市場今（22）日出現罕見的「零成交」情況。 （本報系資料庫）
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台灣公債次級市場今（22）日出現罕見的「零成交」情況，資深債券交易員認為，除了反映市場觀望心態外，也代表市場利率逐步逼近歷史新低後，已經出現了「買盤買不下手、但籌碼稀少因素，空方也不易反攻」的現象，殖利率進退維谷，使公債交易轉趨清淡。

「零成交情況很罕見，就算是農曆年，多少還有些交易量」，資深交易員說，儘管公債市場交易冷清不是一、二天的事，但完全沒人交易又是另一回事了，「如果遇到利率反轉、或有人要賣債轉現金，流動性差，就會鬧出大問題」。

交易員還說，債市今日零成交，昨天10年券也只成交0.5億元，「大熱天裡市場冷成這樣，就像交易員全都放暑假去了」。

展望國際市場，近期美債市場對於聯準會大幅降息的預期明顯減弱，台債則是短率未見下跌，加上央行調降利率機率不高，讓多方缺乏操作題材，殖利率再往下的空間不大。

但話又說回來，空方想趁機進擊，勝算也不高，因為台灣公債有特殊籌碼因素，只要殖利率一往上，馬上就有買盤進場承接，台債殖利率要大幅彈升的難度很高。

10年期公債殖利率目前位於0.656%，距離歷史低點0.625%雖近，卻是近關情卻，愈來愈難以向下突破。

交易員指出，一名聯準會官員談話，讓市場重燃聯準會大幅降息的預期，但隨後，華爾街日報報導，聯準會可能在月底的利率政策會議上降息1碼，加上其他官員認為不適宜過度降息的言論，讓美債殖利率回穩反彈，收在2.05%價位。

債券交易員認為，美國近期經濟數據表現亮眼，聯準會月底進行預防性降息1碼後，將維持一段觀察期，決定後續的政策動作，甚至很有可能維持利率不變。

殖利率降息聯準會
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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