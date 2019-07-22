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長榮航祭史無前例低價 刷這張卡飛倫敦只需1.6萬元

2019-07-22 15:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

長榮航空。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
長榮航空。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
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長榮航空恢復航班後促銷力道前所未見！限期十天不少航點價格都創新低，而且聰明的網友教戰，利用國泰世華長榮航空聯名最近祭出的史上最優惠活動，雙強聯手折扣下，民眾買一張台灣飛英國倫敦的機票，打折加上現金回饋等於每個人只需要花1.6萬元超低價！再送1800點的哩程兌換，一次買四、五張機票，升等東南亞、大陸航線的艙等都沒有問題。

有網路機票達人布萊恩在臉書上分享最近長榮航空因應航班全面恢復正常，推出限期十天全航線促銷，包括含機場稅價，台灣飛曼谷只要5,843元、飛日本大阪只要6,721元、飛澳洲布里斯本只要1萬4,322、美國洛杉磯只要1萬6,339元，甚至最遠飛英國倫敦更只要1萬9,871元。他推薦說長榮航這次促銷的力道可謂前所未見，各航點價格都創新低，單就價格來說是真的很值得購買。

同時有網友留言教戰更聰明的折扣方式，若搭配國泰世華銀行最新優惠，在長榮航空官網購買機票，搭配長榮航空三張聯合卡，可打9折最高享20%回饋，其中含現金回饋10%及哩程優惠任一消費10元可換1哩來看，但只限官網購票，聰明的民眾，等於只要一人花不到1.62萬元就可以買到飛倫敦的機票！堪稱史上最殺折扣！

國泰世華銀行最近因應暑假出國旅遊旺季來臨，針對國泰世華長榮航空卡推出最新優惠活動，祭出史上最殺的三重優惠活動，即日起至2019年8月15日，持國泰世華長榮航空聯名指定卡別於長榮航空官網(含EVA Mobile APP)購買機票，包括優惠一、在「信用卡專區」購買指定艙等，立享機票折扣最優10%；二是單筆購票金額滿NT1萬元以上且登錄成功，刷卡金回饋最高10%，上限是1萬元刷卡金，優惠三是消費免登錄即享10元1哩。

所以拿這次長榮航最新十天促銷票價，飛倫敦含機場稅只要1萬9871元來看，用國泰世華長榮航空卡票價再打9折只剩1萬7883元，又可以獲得10%刷卡金即1788元現金回饋加1800哩的兌換哩程，回掉現金回饋後，等於一張機票只要花1萬6095元，堪稱是最聰明的買機票方式。若一次幫家人買，買了5張累積的哩程數相當一萬點，即可以換到長榮航空飛中國大陸或是東南亞的升等豪華經濟艙優惠哩程數8,000~10,000哩。

不過money101金融比較平台建議，民眾挑選哩程回饋信用卡，挑卡還是要掌握四個原則。第一、了解自己的飛行計劃屬於哪個航空聯盟，是否有購票優惠、提供航空會籍等福利；第二、了解兌換免費機票、升等艙等所需的哩程數；第三、換算每哩取得成本，越低越好。消費者可鎖定預計兌換的機票，擬好集哩策略，才能聰明消費。第四：該張信用卡是否有年費以及年費要繳多少錢。

國泰長榮航長這次活動中不同等級的極致無限卡的現金回饋額度上限是10%，最高金額是10,000元，但是無限卡是5%上限2,500元、極致御璽卡亦是5%但上限是1,000元。且活動有限量，登錄名額限量18,000名。民眾要搶便宜動作要快。

長榮航空國泰世華機票
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