慶祝獲選台灣最佳數位銀行 渣打抽Gogoro電動車

2019-07-22 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



Asiamoney（亞元雜誌）公布2019年評選結果，渣打銀行獲年度「台灣最佳數位銀行獎（Best Digital Bank in Taiwan）」，為慶祝獲獎渣打自即日起推出「感謝有你」數位活動，客戶可以有機會參與市價8萬元Gogoro 第三代電動車的抽獎機會。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，台灣民眾對於使用數位金融的接受度高，渣打銀行近幾年來大力投資數位金融逐見成效，自去年3月同步推出「臉部辨識」、「指紋辨識」與「圖形辨識」等三項登入服務後，前三個月推出後便有七成的行動銀行客戶採用最新快速登入服務，今年全行的交易中，亦有八成的客戶是透過數位平台進行。

渣打銀行的線上開戶、信用卡及信貸等金融商品的線上申請，更是高達兩倍的成長，顯示渣打銀行的客戶已逐漸擺脫傳統親至分行辦理業務的模式，許多新進存款及信用卡客戶與銀行的首次接觸便是透過數位平台來進行。

林素真指出，渣打銀行分別於去年9月推出線上基金交易平台，以及今年初推出24小時線上外匯交易平台，進一步協助客戶透過數位銀行進行投資理財規劃，已有將近五成客戶使用行動銀行做為換匯及基金交易平台；再加上近期推出的Visa QR Code「掃碼支付」，以及全台首創的「SC Keyboard Banking」，提供客戶於手機下載渣打銀行專屬的手機鍵盤，進入行動銀行啟用，便可在社群、通訊軟體聊天的同時，直接透過手機鍵盤進行轉帳、發紅包、交易查詢及匯率查詢等金融服務，都是渣打受到肯定的原因。

為感謝客戶持續支持與肯定，渣打銀行自即日起至10月23日止，推出「感謝有您」數位活動，客戶只需在渣打行動銀行的推播訊息索取活動代碼，即有機會贏得市價8萬元Gogoro 第三代電動車，加碼再抽7-ELEVEN 的100元電子購物金。