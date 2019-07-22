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連結青年 康和產學合作嘉惠逾六百名學子

2019-07-22 12:21經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

康和證券集團連續十二年舉辦產學合作，累計已有超過600名學子受惠。康和證券是國內少數願意持之以恆投入產學合作的中型券商，希望學生未來貢獻所長，幫助更多的人。康和證券總經理邱榮澄表示，康和極為重視社會新鮮人，今年將強化與人才實質徵用連結，希望透過產學合作，吸收具潛力的優秀人才。

康和證券集團第十二年舉辦暑期產學合作，已於日前舉行開業式。學子利用六個星期的部門實習，除了更深入認識金融業，亦透過職場實做累積經驗，為將來職涯規劃預做準備。實習結業式並舉行成果發表，由學生以專題報告、團隊合作或競賽方式展現實習成果，康和除了頒發獎學金予優秀學員，今年更加碼「全勤表現獎」，鼓勵學生全程參與，善加把握暑期產學合作的機會，認真學習。

第十二屆暑期產學合作的參與學校更為多元，今年除了政治大學及台北商業大學之外，還新增了輔仁大學、銘傳大學及東吳大學的學生。康和證券動員多個部門協助學生認識證券產業，更安排參訪台灣股票博物館，不僅讓年輕學子見證股票從實體升級至無實體的過程，更可見到台灣股票博物館珍藏、股數高達28億股的股票，是台灣有史以來最珍貴的股票。

康和證券總經理邱榮澄回憶自己學生時代，產學合作的機會並不多，頂多是一天至三天的實習，類似「一日遊」的概念；相較於康和提供長達六週的暑期產學合作，參與的學生們只要用心學習，可以更深入認識企業。

邱榮澄十分肯定產學合作的意義。他說，許多學生從就學到就業，一路依照社會認定的發展路徑做選擇，直到真正進入，才發現不如想像或預期，因此經歷許多轉換成本。透過產學合作，學生在就學階段就有機會在職場進行更深一層的學習，知道自己喜歡什麼行業，以及需要什麼技能，為未來的目標預做準備。

邱榮澄表示，今年康和邁入第三十年，在國內屬於綜合券商，兼具傳統的證券經紀業務與新興的期貨選擇權等商品，都有相對應的部門提供服務。他鼓勵學生們利用六週的產學合作時間，儘量挖掘職場前輩的經驗，充實自己的知識領域。

政治大學商學院教授王文英表示，產學合作是縮小產學落差的最佳方法，一個優秀的專業商管人才，不僅應具備專業知識，更應了解產業發展及市場趨勢，企業實習是很好的途徑。學生們經由產學合作與實務接軌，強化對於實務的了解及運作應用，同時反思自己需要加強之處。

銘傳大學經濟系主任徐耀南說，該校今年首次參加康和證券的產學合作，很高興看到康和證券對於產學合作的重視，這是康和對社會的回饋，也展示康和善盡企業的社會責任。

康和產學合作建立口碑，康和證券總經理邱榮澄（前排右四）表示，今年將強化人才的實質...
康和產學合作建立口碑，康和證券總經理邱榮澄（前排右四）表示，今年將強化人才的實質徵用。圖／康和證券提供
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