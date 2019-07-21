新制以來已百萬人退休 企業年金險為何14年進度為零？

2019-07-21 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



企業幫員工辦理企業年金險，從開放以來近14年來依舊停留原地。 聯合報系資料照 分享 facebook

自2005年勞退新制上路以來已逾100萬名勞工退休，政府希望企業一起參與年金改革，因此金管會推動勞退自選「企業年金險」，讓200人以上企業幫員工買年金險籌退休金，並一次核准國壽、富邦、台灣人壽、全球人壽等9家業者（其中2家被併）辦理，但14年來零進度，至今一家都沒開辦，不利勞工退休。國內保險業者向政府提出三大建議並借鏡美國與星港做法，取消過多限制。

全球社會對退休金缺口的意識趨強，台灣也邁入高齡社會，「活太長」不僅成為自己，也是政府跟社會財政支出一大問題，尤其是廣大的勞工人口。主計處日前公布我國工業、服務業的每年退休人數超過10萬人已成為常態，而國人平均壽命80歲、平均61歲退休，至少要準備20年以上退休金至少500萬到上千萬元不等，因此勞保局自2005年7月開始施行勞工退休金條例（勞退新制），以強制加入的「個人退休金專戶」為主，「企業年金保險」為輔，員工可二擇一參加，希望勞工即早籌措退休金源。

但特別的是，雖然台灣人非常愛買保險居全球之冠，但企業幫員工辦理企業年金險，從開放以來近14年來依舊停留原地。金管會2005年時已核准包括國壽、富邦、新壽、全球、台灣人壽、安聯人壽、台銀人壽、宏利、環球瑞泰人壽共9家壽險可開辦，其中宏利、環球瑞泰已併入台壽保，但至今沒任何一家開辦。

國壽執行副總林昭廷解釋有二大原因。一是推動門檻高，不易推廣；二是兩年定存保證收益，不易進行資產配置。門檻方面，2014年已刪掉需過半員工同意同意限制，但仍需等合200人以上企業及工會或勞資會議同意，等於排除台灣比重高達97%的中小企業；此外保證兩年定存保證收益率這點，林昭廷坦言，保險公司為規避保證風險，資產操作受限制，可能績效只會與「個人退休金專戶」（2018年為2.07%）相似，無差異性影響商品魅力。

台灣限制太多，保險業者希望借鏡國內外經驗如美國非強制的401k方案，或新加坡、香港強制執行的公積金制度，儘快開放自選，香港預計2022年即「自提完全自由行」，並提出三大建議。一是不再有人數與保證利率門檻，且能夠讓雇主自行選擇金融業者，標的可由勞工自選，範圍包括基金、保險、自家公司股票或保本商品等。二是建議金管會能頒布「投資型」企業年金保險示範條款， 不再限傳統年金，以利商品開發，適度承擔風險，有助勞工累積退休金。三是建議建立統一保險商品資訊查詢與作業平台，並開放網路可投保投資型年金，更有助方便性，希望透過制度調整以滿足不同風險屬性勞工的退休需求，並達成政府、企業與員工及保險業三贏。