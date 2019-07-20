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高利率儲蓄險停賣 小資族、退休族該買什麼商品？

2019-07-20 13:41經濟日報 記者陳美君╱即時報導

高利率儲蓄險爆停售潮，小資族、退休族該改買什麼商品？銀行理專與保險達人建議，小資族仍可透過儲蓄險累積第一桶金，或以定期定額方式投資股票型基金；至於退休族群，可搭配年金保險、目標到期債、穩定配息的基金，或投資型保單等方式打理退休金

台灣人有多愛買保險？以國銀龍頭台灣銀行而言，今年截至6月底為止，財富管理業務裡，保險占35%，與基金相同，剩下三成為黃金存摺；且客戶最愛買的保險商品，躉繳型的儲蓄險占七成，分期繳納的儲蓄險也有一成，亦即儲蓄險就強占八成，剩下二成才是醫療、傷害險等保障型保單，以及投資型保單。

近期在金管會控管下，高利率儲蓄險爆停售效應，有理財需求的退休族，以及想存第一桶金的小資族，該買什麼替代商品？

「客戶最近很常問這樣的問題」，台銀財富管理部主管說，因為在客戶的心中，儲蓄險的風險很低，若要改買其他的金融商品，會擔心產生虧損。

台銀主管指出，小資族是以累積財富為首要目標，推薦可先做好保障，再透過定期定額方式購買目標到期基金，因為年輕、風險承受度高，投資配置上可以拉高股票投資比重；另外，小資族也可透過定期定額購買股票型基金，若投資屬性較為保守，可選擇平衡型、多重收益型基金。

台大保險經紀人資深區經理劉家麟建議，小資族想累積「第一桶金」，可選利變型儲蓄險，假設理財目標為6年內累積100萬元，即使保險公司宣告利率大降，但以目前台幣儲蓄險2.6~2.7%宣告利率來看，每年攢下17萬元不到，六年仍能達成100萬元的理財目標，不僅可強迫儲蓄，還兼具保險功能。

劉家麟建議，保險費的繳別甚多，月繳、季繳、半年繳或年繳，若購買儲蓄險，盡量不要用年繳以外的繳費方式，會墊高儲蓄成本，甚至月繳會比年繳多出5%的費用，不利財富累積，另外保費若用銀行轉帳方式，可獲得1%的回饋。

至於退休族群，台銀主管則說，通常退休族群已經累積到一筆資金，可選擇年金保險或目標到期債，尋求較高的收益；劉家麟也說，退休族可選擇年金保險，或穩定配息的基金、投資型保單等商品。

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