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上海科創板22日開市 首批25家企業同步上市

2019-07-19 23:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國證監會新聞發言人常德鵬19日在例行新聞發布會上表示，科創板各項準備工作，包括審核、註冊、市場主體發行承銷、技術系統等方面目前都已經就緒，22日首批25家科創板企業將在上海證券交易所上市交易。

上海科創板是大陸滬深主板、深圳中小板、創業板、北京新三板之外，大陸股市又一個新的板塊。由於設立科創板是大陸國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布的，並在科創板首先試點「註冊制」，讓科創板在大陸被受關注。

科創板被視為是中國版的那斯達克，聯訊證券研究院分析師彭海表示，首批25家企業主要分布在生物醫藥、半導體、新能源等多個新興產業領域。「首批企業研發投入、研發人員數量，均遠高於創業板等存量市場企業，這充分反映了科創板的科創定位。」

據聯訊證券統計，首批25家企業近三年合計研發投入占營收的比例中位數為10.2%，而創業板這一指標僅為5.2%。

上海《澎湃新聞》報導，統計顯示，首批25家公司平均發行本益比為53.4倍，其中中微半導體按2018年淨利計算的本益比更高達148.79倍。

廣發證券首席策略分析師戴康認為，首批科創板公司發行定價反映了市場預期與供求關係。

科創板除試點註冊制外，其交易制度與規則也與主板市場不同。例如，科創板新股上市後前五個交易日，不設漲跌幅限制，第六個交易日開始，漲跌幅限制則為20%。滬深主板新股上市首日最高漲幅是發行價的44%，第二個交易日開始，每日漲跌幅為10%。

MSCI官網19日也公告，將在11月的半年度指數評估前持續觀察中國科創板，並提供進一步合格性評估。

MSCI表示，中國科創板引入了諸多新特點，如基於註冊制的IPO系統、更透明的訊息披露、允許「同股不同權」以及更寬鬆的每日交易限制等。但MSCI認為，仍需更多時間來檢測和評估科創板的實施、交易及流動性。

科創板6月13日在大陸國務院副總理劉鶴等人見證下正式開板，並將於本月22日開市。...
科創板6月13日在大陸國務院副總理劉鶴等人見證下正式開板，並將於本月22日開市。特派記者林則宏／攝影
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