跟進南韓？學者：4原因 央行無降息壓力

2019-07-20 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林于蘅 ／台北報導



中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南韓央行前天意外宣布降息，身為主要貿易對手的台灣是否跟進？中研院經濟所研究員周雨田昨天分析四大原因，包括台灣出口競爭力優於南韓、物價平穩、民間游資充足且利率處於低水位，認為台灣央行短期尚無降息壓力。

在日韓貿易戰挫傷之下，南韓對外的貿易壓力比台灣有過之而無不及，且南韓最大出口國也是中國大陸，同樣遭受美中貿易衝擊；日本發動與南韓的貿易戰火後，南韓面臨多重外在壓力交雜，藉貶值抵銷貿易威脅。

周雨田認為，雖然新台幣兌美元的匯率不及韓幣貶值力道，但可以觀察國際清算銀行（ＢＩＳ）公布的實質有效匯率指數（ＲＥＥＲ），是實質針對一籃子的貿易對手國匯率加權計算。新台幣六月的ＲＥＥＲ連續六年低於韓元，顯示台灣對外的出口價格競爭力勝過南韓。

另外，根據中研院對台灣今年消費者物價指數（ＣＰＩ）的年增率預測為百分之○點八五，屬於相當平穩的物價漲勢，未達央行的利率政策綜合考量的標準；周雨田並指出，近期台商資金回流顯現，民間游資非常充足，符合市場資金需求。

最後，央行的貨幣利率政策會保留一定的空間，有必要時可以透過升降息來調節市場資金，而周雨田認為，目前台灣的利率水準處在低點，如果再往下調，會影響到之後真正需要降息的空間。