Fed降息有望 黃金白銀公債ETF領漲

2019-07-19 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美國聯邦準備理事會（Fed）在7月底降息的可能性提高，黃金等貴金屬價格上揚，全球主要股市也上漲因應，美國公債同樣表現出色，帶動投資等級債上漲。在台掛牌的ETF中，本周以白銀與黃金正向、美股與台股正向ETF表現最優。原油漲多回檔，原油正向ETF最落後。

Fed降息機率增加，有利貴金屬走勢。元大道瓊白銀（00738U）本周大漲7.9%，為本周所有ETF漲幅第一名。元大S&P黃金正2上漲4.8%，名列本周所有ETF漲幅第四名。

元大投信表示，國際貨幣基金（IMF）年度報告指出，基於美國短期的經濟表現，美元已經過度高估6%至12%。經濟表現及降息的雙重打擊下，美元結構性轉弱的機率大增，有利推升金價。金價多頭氣盛，上檔空間可期，但建議仍需持續關注Fed是否如市場預期，且短線金價漲幅偏高，操作上建議買黑不追高。

白銀與黃金等貴金屬價格翻揚，原油則是漲多回檔，最近表現大起大落，主要是因為中東局勢變化快速，加上美國進入颶風期，供需容易受到氣候所影響。相關原油ETF最近績效跟著大幅變動，不是漲幅第一就是跌幅第一。

元大S&P原油反1本周大漲7%，華頓S&P布蘭特反1漲 5.6%，分列本周所有ETF漲幅第二、三名。相反的，元大S&P原油正2上周狂漲12.9%，本周大跌13.8%，成為倒數第一。華頓S&P布蘭特正2上周上漲近10.9%，排第二名，本周跌10.8%，變成倒數第二名。

受Fed降息預期影響，美國股市與債券都大漲因應，美股三大指數創歷史新高，長天期公債漲幅尤大。國泰費城半導體上漲3.2%，國泰20年美債正2漲2.9%，元大美債20正2漲2.7%，永豐15年金融債漲1.9%。

美股上漲，激勵台股加權指數本周漲0.4%。相關ETF以富邦科技上漲2%最強，其次是群益臺灣加權正2漲1.7%、元大台灣50正2漲1.6%。

上證指數在2,900點附近整理，累計全周小跌0.2%，今年以來的漲幅縮水到17.2%。不過，相關陸股ETF中，群益深証中小漲3.5%最優異，台新MSCI中國正2漲1.7%次之。

陸股槓桿ETF仍然是交易重心。以19日來說，元大滬深300正2以15.7萬張持續封王，緊接著是富邦VIX的14.8萬張、元大S&P原油正2的6.5萬張、元大台灣50反1的4.6萬張、富邦上証正2的2.4萬張。